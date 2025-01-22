原标题：加强专业技术人才和技能人才队伍建设

21日，记者从人力资源社会保障部2024年四季度新闻发布会上获悉，2024年，人力资源社会保障部通过多种举措，加强专业技术人才和技能人才队伍建设。2024年，全国城镇新增就业1256万人，全年超过1200万人次取得职业技能等级证书或职业资格证书，评聘特级技师、首席技师2000多人。

在人才评价制度改革方面，人力资源社会保障部制定实施职称评审监管暂行办法，完善职称评审管理服务，加强职称评审信息化建设，汇集超过2900万条职称评审数据；积极推进职业资格国际互认；推行“新八级工”职业技能等级制度，开展职业技能等级认定，加强职业技能评价规范管理，累计备案4万余家用人单位和社会培训评价组织；发布19个新职业、28个新工种信息，颁布55个国家职业标准。

在专业技术人才队伍建设方面，人力资源社会保障部推进以“博新计划”为重点的国家资助博士后研究人员计划，探索开展博士后科学基金联合资助，全年新招收博士后超过4万人；制定进一步做好留学人才回国服务工作的意见、海外人才需求指引等，实施留学人员回国创业启动支持计划、高层次留学人才回国资助等项目；实施专业技术人才知识更新工程，推进数字技术工程师培育；组织开展部属高校和中央科研院所自主确定专业技术岗位结构比例试点。

在技能人才工作方面，人力资源社会保障部贯彻落实关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见，实施高技能领军人才培育计划；选拔980名高技能人才享受政府特殊津贴；举办“一带一路”技能筑梦交流活动，促进我国与共建“一带一路”国家职业技能领域国际交流合作，支持建设66个技能筑梦培训基地和19个师资培训中心；推进工学一体化教学改革，在679所技工院校推行工学一体化教学模式，累计培训1.88万名一体化教师；深入实施国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程。

记者了解到，下一步，人力资源社会保障部将通过举办博士后制度实施40周年系列活动、办好第三届全国博士后创新创业大赛、推动落实数字人才培育三年行动方案、开展专业技术人才管理服务改革试点等方式，加强专业技术人才工作。同时，通过推进技能强企，支持建设一批国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室，遴选第三批技工教育联盟（集团）建设院校，支持符合条件的企业开展特级技师、首席技师评聘，推动扩大高技能人才与专业技术人才职业发展贯通领域，加强技能人才评价机构监管，培育新职业序列，加快国家职业标准开发等方式，加强技能人才队伍建设。（记者吴叶凡）

(责编：郝孟佳、李昉)