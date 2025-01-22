原标题：山东济宁：特色“研学游” 开心长知识

这个寒假，在山东省济宁市，来了一支支“研学游”队伍。

“看，我的机械臂组装成功了。”队伍成员、四年级学生石昊一边说着，一边和同学们一起将机械臂移到展厅“工程建设场地”，实施“砂石”搬运，操作一板一眼，围观的同学投来羡慕的目光。近日，济宁市普育回民小学由200名小学生组成的研学团队，走进济宁“阿皮皮科学世界”课外教育实践基地，一场别开生面的研学之旅就此拉开。

这里分布着十九个集知识性、趣味性于一体的体验馆。在无人机体验区，孩子们操纵飞行器穿越障碍；脑机接口演示让孩子们意识到，未来的人机交互将不再局限于屏幕或键盘，而是可以直接用意念控制外部设备……

“将这些前沿科技融入科普教育和户外实践中，拓宽了孩子们的视野和知识面，激发了他们对未知领域的探索欲望和创新精神。”济宁市教育局局长王洪正表示。去年底，济宁教育部门按照教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》精神，在设计抓好课程教育的同时，积极主动开辟第二课堂，让中小学生在“研学游”中开阔视野，增长知识。

“同学们，在昆虫旅馆里住着不少昆虫，我现在手中拿着的是螳螂，它的标志性特征是有两把‘大刀’……”在济宁微山湖生物多样性体验地，来自江苏省徐州市和河南省开封市的“研学游”小分队走进奇妙的昆虫世界，感受着大自然的神奇。

“研学游”小分队还来到宋微波生物多样性研究院士工作站，这里曾发现46个全球纤毛虫新记录物种，在研发人员的讲解下，孩子们通过高倍显微镜细致地观察原生动物纤毛虫，感受微生物世界的千姿百态，并做好详细的“研学游”笔记。

济宁充分挖掘微山湖区特色，先后建成了微山湖湿地生物多样性院士工作站、微山湖湿地省级科普教育基地、山东省首个生物多样性体验地示范点。当地依托微山湖湿地国家公园科普教育基地，将室内生物多样性体验馆和室外生物多样性体验区相结合，开发“微山湖生态宝库探索生物多样性之旅”等极具微山湖特色的自然研学课程体系，培育纪念馆类、红色旅游类、博物馆类、乡村研学类、传统工艺研学类等8个不同主题的“研学游”示范点，现有研学精品线路9条，研学基地6家。

济宁市兖州区是全国著名的小麦生产基地。1月19日，天气晴好。上午10点，来自济宁市实验小学的一支“研学游”少先队分队准时来到相约地点——兖州区高标准丰产方田间。孩子们围在农技人员周围，听他们讲解小麦的生长过程。

结束麦田研学，中午时分，小分队来到位于兖州区的新兴文旅小镇——牛楼小镇。兖绣、五谷画、泥塑、花棍舞、启智木玩等一大批特色文创产品深受“研学游”孩子们的喜爱。

据济宁市文化和旅游局负责人介绍，近日，济宁推出众多“研学游”文旅项目——策划“走运济宁，点亮运河”全国大学生研学旅游线路创新大赛，发放“点亮运河”济宁研学旅游地图，开发“军事文化体验+数字文旅”红色研学项目，建设儒家文化、运河文化、红色文化、水浒文化、金石文化等5大研学旅游示范集聚区，打造研学旅游示范高地。（记者 赵秋丽 通讯员 丁永宏 步 瑶）

(责编：李昉、郝孟佳)