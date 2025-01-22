原标题：【光明论坛】情理并重，上好思政课

近日，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》。纲要提出，加强和改进新时代学校思想政治教育。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加强习近平总书记关于教育的重要论述的学理阐释。

在政策给力、保障充分、“热度”十足的当下，思想政治教育的“效度”也值得重点关注。思政教师需要在海量资源中去粗取精、去伪存真、返璞归真，回归课程的本质——如何讲好道理。

讲理的关键在于“亲密”。亲其师方能信其道，专业知识只是最基本的教学任务，教师与学生的关系，是决定教学效果的“上限”。笔者在工作中总结了一套“师生关系度”量表，来评测课程获得学生认可的概率。第一档为入门——课堂关系，教室里有师生互动；第二档为及格——电话关系，互相留过手机号码；第三档为中等——微信关系，有好友朋友圈社交；第四档为良好——鼠标关系，兴趣爱好一致共通；第五档为优秀——键盘关系，观点感受能够同频。

思政课是“讲道理”的课，面对的挑战更多，先通情能更好达理。教学，特别是思政课教学，是在说理，大家对改变认知容易有天然的抵触情绪，这项工作很像是登山。一方面，我们要自身先完成这个艰辛的攀爬过程，要悟原理、找道理、通情理、明事理、寻哲理；另一方面，自己爬上去并不等于工作结束，思政教师应该是一名登山向导，要助力学生向前走、向上走才行。

好向导要准备登山逻辑路线图。登山地图要逻辑清晰，示意明了，能帮助学生理清全貌、抓住关键。它可以是“是什么—为什么—怎么样”的框架，也可以是“从感性—到理性—再回归感性”的模式。路线图难易必须适中。

好向导要提供登山记忆受力点。学习的受力点是记忆，这要求材料的组织者善于拆解、拼搭、组合、凝练，就像“奇变偶不变，符号看象限”“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连”，几句简单的口诀，精准地击中痛点，及时地提供支持，让有价值的东西变得更友好、更易用、更容易留存，才能让受众在感受到难度时愿意坚持。

好向导要规划登山金句观景台。人人都有进步的愿望，同时也有分享的社交需求。金句像是登山中的打卡点、观景台。“新质生产力”“China Travel”（中国游）、“我的阿勒泰”——热词不单能让学生迅速抓住关键，还能成为他们展示自己的一面高质量“背景板”，由此学生对课程的态度可能就会转变，从可有可无变成收藏点赞。

好向导要建设登山情绪加油站。信息接收方本来就是容易疲劳的，特别是在需要阐释的内容相对比较难的时候，讲述太“平”是抓不住人的，找到合适案例，在说理和案例中穿插情绪加油打气、及时助力，才能帮助受众“走完全程”。

好向导要设计登山观光升降梯。把一个道理讲清，是个需要反复升维和降维的过程。升维的方向是总结凝练，是从个别到一般，从服务一时一地少数人的方法，变成多人多地多时间可用的普遍性方案；降维的方向是从抽象到具体，从一般到个别，从高大上的理论到生动鲜活的实践。要让一段攀登的旅程不止有高度，还能有深度和广度，需要通过案例打造观光升降梯，从上往下看、从下往上看、从前往后看、从后往前看、从内往外看、从外往内看，让受众能从更多的角度、维度、高度去观察和思考。这不但能够丰富攀登旅程的趣味性，也能把道理讲得更透彻，让攀登者觉得自己的付出更值得。

一堂好课需要情绪，否则会陷入车厢货物阵容很“豪华”，但却没有列车牵引部分，无法启动的尴尬；但又不能只有情绪，掉进用爱“发电”，用鸡汤“治病”，用段子“提神”的低质单循环。只有把时代情绪凝结为时代精神，让时代精神转换为担当责任，才能“赢得”对象，而非简单“迎合”流量。

当前，我们正在全面推进“大思政课”建设，思政课不止是在课堂上讲，不仅只由思政教师来教。“大思政课”要做的，不仅是“资源供应方”，更应是“方案落地商”，是调动各方力量，帮助受众登上一座座“山”，搭起一座座“桥”，去完成从“知道”到“做到”的飞跃。思政教学群体的工作，或许就是在修路搭桥的种种场景中克服各种难题，通过讲理帮助大家理清思路，通过动情助力受众振奋精神，通过增智为解决问题提供路径。

（作者：岳松，系山东理工大学思政课教师、教育部全国高校网络教育名师）

(责编：李昉、郝孟佳)