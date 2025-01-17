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别朝红：深化产教融合与协同育人 着力培养未来技术领军人才

2025年01月17日14:59 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月17日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛日前在北京举行。西安交通大学党委常委、常务副校长别朝红在接受人民网专访时表示，要不断深化产教融合、协同育人，着力培养未来技术领军人才。

别朝红表示，教育、科技、人才三者内在一致、相互支撑，应把三者有机结合、统筹推进。高水平研究型大学要充分发挥科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力重要结合点的作用，以产学研深度融合作为突破口，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。

关于如何转化高校人才优势、创新优势，别朝红介绍，学校深入实施“政产学研用金”创新要素集聚的“6352”工程，推动“一中心、一孵化、两围绕、一共享”的“1121”产学研深度融合新模式，在强基础、深融合、促改革、扩开放上齐发力。

在人才培养方面，别朝红表示，学校积极探索基础学科拔尖学生培养模式。作为学校本科教育改革的“试验田”，钱学森学院重基础、重科研、重个性，兼顾国际化，通过构建以基础研究和前沿科学探索为核心的人才培养体系，实施差异化的学生评价和持续跟踪反馈机制，推行“不以成绩为导向”的评价模式改革，为师生深耕基础研究和前沿科学领域创造新生态。（李昉、实习生黄劭光）

(责编：孙竞、熊旭)

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