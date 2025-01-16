人民网北京1月16日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛日前在北京举行。华北电力大学党委常委、副校长房方在接受人民网专访时表示，学校不断优化学科治理体系，超常布局国家急需学科专业，强化新兴学科、交叉学科建设，走出一条特色鲜明的学科发展之路。

房方表示，学校全面构建起“以优势学科为基础，以新兴能源学科为重点，以文理学科为支撑”的“大电力”特色学科体系，在核电、风力发电、太阳能发电、生物质发电等新兴领域广泛布局，引进学科带头人，构建学科平台，在新能源、特高压、智能电网等领域取得了一系列标志性成果。同时，学校发布《华北电力大学碳达峰碳中和行动计划》，着力打造新能源、新型电力系统等领域的本硕博学科专业链条，初步形成了双碳引领、学科交叉、特色鲜明、结构完整的世界一流能源电力学科群。

房方介绍，近年来，学校紧跟高等教育数字化发展趋势，将数字化转型作为推进北京、保定两地一体化办学、塑造发展新动能的重要抓手，提出“12580”建设规划，全方位激活数据生产要素，赋能业务场景再造和管理服务升级。学校打造了新一代数据中台，通过构建四级数据服务体系，为不同层次的用户提供精准化的数据分析与科学化的决策支持。

房方表示，作为第三批国家卓越工程师学院建设高校，学校在拔尖创新人才培养方面构建了校企联合培养、协同创新的长效机制。以首席科学家、首席工程师作为校企导师队伍主体，采用“项目制”和“任务制”模式，探索构建新型产教融合培养模式，实现能源电力卓越工程师“高质量的规模化”培养。（李昉、实习生王若冰）

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