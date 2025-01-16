人民网北京1月16日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛日前在北京举行。东南大学党委副书记邢纪红在接受人民网专访时表示，高校应聚焦立德树人这一根本任务，培养具有家国情怀和国际视野的领军人才。

邢纪红表示，学校不断深化教育改革创新，构建高水平拔尖创新人才自主培养体系；聚焦基础学科拔尖人才、战略急需领域人才和拔尖创业人才培养，为建设高等教育强国、办好人民满意的教育做出东大贡献。

“打铁还需自身硬，绣花要得手绵巧”。邢纪红介绍，学校提出一系列举措助力学生就业创业，促进人才培养与社会需求适配。同时，学校面向国家战略建设了13个“四新”专业、9个双学士学位复合型人才培养项目、15个微专业项目，形成交叉学科专业群。从专业设置到就业指导，学校将职业生涯教育融入人才培养全过程。

在优化就业创业服务体系方面，邢纪红表示，学校不断强化思想引领，持续深入开展访企拓岗促就业行动，建立数智化平台，提供个性化就业服务，实现学生需求与用人单位精细匹配，形成全员、全程、全方位的“三全育人”格局。（李昉、实习生王若冰）

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