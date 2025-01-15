人民网北京1月15日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛日前在北京举行。西南政法大学党委常委、副校长王怀勇在接受人民网专访时表示，将坚持以学科专业建设为抓手，不断培养高素质、复合型拔尖创新人才。

王怀勇表示，近年来，学校不断探索更成熟、更高效的拔尖创新人才培养路径，推行分层分类、精准化培养，建设校级拔尖班、特色班，鼓励学生跨学科学习，开设双学士学位项目。同时，深入推动课程模式创新，探索开设项目制课程，持续扩大学生非课堂学分比例；打造校外实践课程，加强与企业、科研机构等合作，为学生提供更多实践机会。

谈及拔尖创新人才培养，王怀勇认为，高校需要培养能够积极回应中国式现代化建设刚需、特需、急需的人才。他介绍，学校以国别法和东盟国家小语种相结合为特色，搭建了中国-东盟法律人才培养共同体；创新探索法学、人权与新闻传播相结合的培养方式，全面提升学生参与全球人权治理的能力。

在完善学科设置调整机制方面，王怀勇表示，学校秉持“少而精”的学科专业建设理念，坚持面向国际科技前沿和国家重大战略需求，着力加强原始创新，以基础学科研究带动核心技术突破，“招培就”一体化的同时，发挥我国历史文化优势，打造基础研究人才的“中国范式”，进一步推动学科专业内涵迭代升级。（李昉、实习生刘亚丁）

(责编：孙竞、熊旭)