人民网北京1月15日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛日前在北京举行。成都理工大学校长许强在接受人民网专访时表示，要加快改革步伐，让高校真正成为科技成果转化的策源地。

许强表示，要将数字化贯彻到“三全育人”，深化教育改革创新，培育教育教学新形态，紧跟数字技术发展前沿。一是要实现教材的数字化；二是推进教育手段的数字化；三是加强科研工作者的数字化能力培养，从而将数字化转型贯彻在教育教学的全环节当中。

谈及科研成果转化方面，许强认为，第一，瞄准有组织科研，强化成果转化中的组织协调作用，将科技成果转化纳入“有组织科研”的工作范畴。第二，瞄准转化积极性，赋予科研人员成果所有权与优化管理方式。第三，瞄准权责利匹配，建立健全收益分配与尽职免责机制。建立健全科技成果转化收益分配机制，使科研人员收入与对成果转化的实际贡献相匹配；其次制定相关规定，明确在科技成果转化过程中相关领导和工作人员的义务；第四，瞄准转化的生态系统，充分激发成果转化的良好氛围。一方面，要进行职称评审等领域改革；另一方面，探索领导持股激励。第五，搭建良好的科研平台，建立好高校与政府、企业之间的联系。（李昉、实习生黄劭光）

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