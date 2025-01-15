人民网北京1月15日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛日前在北京举行。天津科技大学党委常委、副校长王敏在接受人民网专访时表示，要不断优化和完善各类产科教融合培养平台，培养更多符合社会需求的高素质人才。

王敏表示，学校始终将实现教育高质量发展、全面推进学校综合改革作为核心战略，构建高质量内涵发展体系。在人才培养方面，学校建立产教融合、科教融汇的协同培养机制，推广“3+1”产教融合校企协同育人模式，加强跨学科、跨专业、跨学院培养，设置有智能科学与先进制造实验班等一批跨学科人才培养项目。

对于学科布局与科技创新，王敏介绍，学校重点加强对新一代信息技术、生物医药、新能源新材料、高端装备制造等战略新兴产业的学科支持，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制。同时，学校积极推进大学科技园的扩容升级与提质增效，不断完善科技园运营机制和企业入园孵化流程，朝着建成国家级大学科技园的目标迈进。

在推进教师评价与校企人才共享方面，王敏表示，学校正着力构建以能力、实绩和贡献为核心的教师评价体系，通过深化年薪制改革，充分发挥高层次人才在科研与教学中的引领作用。此外，学校还积极推动校企人才共建共享，促进产业链、创新链与人才链的深度融合，为区域经济高质量发展提供有力支撑。（李昉、实习生刘亚丁）

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