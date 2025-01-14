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江南大学：科技成果从“书架”走向“货架”

2025年01月14日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：江南大学：科技成果从“书架”走向“货架”

“我们立足国家所需、地方所求、企业所急、高校所能，主动加强与政府、企业、行业的协同发展，通过构建创新牵引科学研究体系，进一步提升学校在服务经济社会发展中的科技支撑力。”1月12日，江南大学党委书记吴正国向科技日报记者表示，如今，江南大学诸多科技成果已从“书架”走向“货架”，不少关键核心技术研发成果正落地生根。

2024年11月，在第七届中国国际进口博览会现场，江南大学与拜耳健康消费品、微康益生菌共同举办了IberoBiotics益生菌出口东盟庆祝会，宣布三方联合开发、生产的肠道健康益生菌产品IberoBiotics于2024年在新加坡成功上市，并计划在未来“出海”更多东盟国家。

“我们一直致力于推动益生菌的产业化应用，让小菌种走向大市场，迎来更为广阔的发展天地。”江南大学食品学院教授王刚介绍，江南大学团队正挖掘、整理、研究中国本土的益生菌，并已建立起全国最大的益生菌专利菌种库。

此次出口成功，是江南大学以产学研用深度融合推动科技成果落地转化的生动实践。江南大学一直加强重大科技攻关，推动技术突破、产品制造、市场模式、产业发展全周期转移转化。秉承以市场为导向、以服务地方经济和产业发展为主线的理念，江南大学正不断加强与重点领域头部企业产学研深度融合，着力释放创新势能。

近年来，江南大学着力推动教育、科技、人才一体化发展，推进学科交叉融合科研创新机制和政产学研合作机制改革，贯通产教融合协同育人机制，着力厚植“科创沃土”，培育“创新繁花”。截至2024年10月底，江南大学已签订横向“五技”合同1671份，合同金额达8.27亿元。

在江南大学，一个科技成果转化的“强磁场”，正在逐步形成。（通讯员 吴 迪 记者 滕继濮 实习记者 夏天一）

(责编：李昉、李依环)

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