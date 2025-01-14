杨英琦

2025海峡两岸千名大学生汉唐文化冬令营活动近日在古城西安启动。陕西底蕴深厚的历史文化、名校云集的教育资源、丰富多彩的西北风情，吸引了600多名台湾大学生和青年参与此次活动。

2025海峡两岸千名大学生汉唐文化冬令营活动以“寻迹中华文化，共唱青春之歌”为主题，以青年为主体，以文化为主线，以青年共同志趣爱好为纽带，旨在弘扬中华优秀传统文化，加强两岸青年之间的交流互动，将持续2个月。相关系列活动包括“长安回望，携手可期”两岸大学生交流营、“以建筑看西安”台湾青年陕西文化交流营、第十三届华夏农耕文化渊源体验营等12项。

游历西安大唐不夜城、大唐芙蓉园、西安城墙灯展，感受浓浓年味；游览秦兵马俑、陕西历史博物馆并进行书法、剪纸、汉服体验，感受中华文化的绚丽多姿；拜谒华夏始祖轩辕黄帝陵，了解民族的起源；参访高新科技企业、特色街区，充分感受古都西安历史与现代完美融合的魅力……一场青春之旅、文化之旅、发现之旅就此开启。

“这是我第一次来西安，这里的美食、历史、文化带给我深刻的印象与极大的震撼。”来自台湾的杨同学在联欢会现场表示，他很意外在这座千年古都里感受到了历史与现代的文化交融，这座城市值得慢慢探索。

“令我印象最深的是陕西历史博物馆的兵马俑色彩还原3D投影，通过结合现代科技的力量，为我们重现了一个鲜活、立体的历史样貌。科技在这里成了文化传承的重要桥梁，推动我们更深刻地理解与传承中华文明。让这些历史遗产不仅停留在博物馆中，而是成为沟通心灵的文化纽带。”台湾青年薛博恩说。

联欢会现场，3名台湾青年代表围绕《我眼中的西安》进行了主题分享，引起两岸青年强烈共鸣。台湾青年的歌曲演唱、陕西学生的舞龙舞狮表演、民族舞蹈、民族传统武术与健身功法表演等赢得观众阵阵掌声。

会上，投身两岸教育交流事业27年的西安交通大学教授郭誉森获“陕台交流融合突出贡献荣誉”证书，为两岸培养了近千名优秀人才的西安交通大学金禾经济研究中心获颁“陕台教育交流示范点”牌匾，12个分营的代表获赠迎春书法作品。联欢会尾声，两岸青年合唱《龙的传人》，将活动推向高潮。

在西安交通大学校园内举办的文化大集中，锦灰堆书法、皮影雕刻技艺、漆扇技艺、秦腔马勺脸谱、陕北安塞剪纸等非遗项目引起了台湾学生的浓烈兴趣。活动结束后，两岸青年一起参观了西安交通大学校园、西迁博物馆、陕西秦腔博物馆。

(责编：李依环、李昉)