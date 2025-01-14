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古戏台拥抱年轻人（快评）

曹雪盟
2025年01月14日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　2025年1月9日，习近平总书记给国家京剧院青年艺术工作者回信指出：“国家京剧院成立以来，贯彻党的文艺方针政策，创排了许多经典剧目，涌现出不少优秀艺术人才，为中华戏曲百花园增添了绚丽色彩。”

　　戏曲是中华文化的瑰宝，繁荣发展戏曲事业关键在人。剧目的传承、剧种的赓续，都离不开人才的接续。1996年设立的中国京剧优秀青年演员研究生班，迄今已招收七届学员，累计近300名演员进入研究生班深造，为京剧艺术培养了中坚力量和领军人才；平均年龄约30岁的主创团队寻找到文化市场的“爆点”，创作出一票难求的环境式越剧《新龙门客栈》；短视频中、直播间里，不少95后、00后从业者和爱好者化身主播，向人们展示戏曲的魅力；青年写、青年编、青年演，青春版剧目接连涌现……如今，越来越多年轻人投身戏曲事业，学习、创作、表演、传播，古老的艺术洋溢着青春气息，焕发出崭新光彩。

　　一代代戏曲工作者接续传承，历久弥新的戏曲艺术不断被挖掘、展示，缤纷多彩的戏曲之美惊艳年轻人，不同剧种彰显的传统文化深厚底蕴深入人心。当古戏台拥抱年轻人，中华戏曲艺术打开广阔天地，影响更大、知音更多，永葆青春活力、始终蓬勃生长。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月14日 10 版）

(责编：李昉、李依环)

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