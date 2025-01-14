本报北京1月13日电 （记者杨雪梅）近160位中青年学者参与、耗时6年编纂完成的《敦煌学大辞典》（第二版）近日在第三十七届北京图书订货会与读者见面。

《敦煌学大辞典》初版于1998年，由季羡林先生担任主编，第一次以工具书形式全面总结了20世纪敦煌学的研究成就，是一部具有权威性、专业性、开创性的大型专科辞典。由于辞典中绝大多数资料和信息截至1994年底，随着敦煌学研究的飞速发展，很多词条都需要根据新的成果进行修订。

《敦煌学大辞典》（第二版）充分吸收近30年来海内外敦煌学的最新研究成果，词条数量由第一版的6900余条增加至1.2万余条，图片数量由600余幅（基本为黑白图片）增加至1200余幅（多更新为高清彩图），全书字数由240万字增加至400余万字。全书全彩印制，并在插页的部分图片旁添加二维码，读者通过扫描二维码即可浏览敦煌研究院“数字敦煌”中的敦煌石窟艺术瑰宝。

《敦煌学大辞典》（第二版）是“敦煌文献系统性保护整理出版工程”的重要阶段性成果，反映了中国敦煌学研究水平。

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 10 版）

(责编：李昉、李依环)