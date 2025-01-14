打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

《敦煌学大辞典》（第二版）出版

2025年01月14日08:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月13日电  （记者杨雪梅）近160位中青年学者参与、耗时6年编纂完成的《敦煌学大辞典》（第二版）近日在第三十七届北京图书订货会与读者见面。

　　《敦煌学大辞典》初版于1998年，由季羡林先生担任主编，第一次以工具书形式全面总结了20世纪敦煌学的研究成就，是一部具有权威性、专业性、开创性的大型专科辞典。由于辞典中绝大多数资料和信息截至1994年底，随着敦煌学研究的飞速发展，很多词条都需要根据新的成果进行修订。

　　《敦煌学大辞典》（第二版）充分吸收近30年来海内外敦煌学的最新研究成果，词条数量由第一版的6900余条增加至1.2万余条，图片数量由600余幅（基本为黑白图片）增加至1200余幅（多更新为高清彩图），全书字数由240万字增加至400余万字。全书全彩印制，并在插页的部分图片旁添加二维码，读者通过扫描二维码即可浏览敦煌研究院“数字敦煌”中的敦煌石窟艺术瑰宝。

　　《敦煌学大辞典》（第二版）是“敦煌文献系统性保护整理出版工程”的重要阶段性成果，反映了中国敦煌学研究水平。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月14日 10 版）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部