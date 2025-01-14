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今天，我们需要什么样的文学出版（新语）

王志祥
2025年01月14日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　互联网技术和新媒体改变了文艺形态，催生了一大批新的文艺类型，也带来文艺观念和文艺实践的深刻变化。当前，传统的文学出版面临着前所未有的挑战，数字技术深刻改变了读者的阅读习惯，人工智能深度嵌入出版生产环节。文学出版必须从互联网思维、新技术革新、新运营模式等维度进行深度变革，顺应数字时代之变。

　　秉持互联网思维，重塑出版价值认知。传统的文学出版专注于对文学作品的精心编辑与打磨，在坚守内容至上理念的同时，也要对产品定位有更为清晰的认知。一方面要树立用户思维，不再仅从创作者角度出发，而是以读者为中心，分析不同年龄、地域、兴趣群体对某类型文学作品的偏好，为读者群体画像，为选题策划提供依据。另一方面要强化品牌意识，打造具有辨识度的文学品牌，通过优质内容与独特风格提升品牌价值。

　　强化技术融合，构建多元出版生态。2024年4月发布的第二十一次全国国民阅读调查显示，数字化阅读方式接触率为80.3%，呈逐年上升趋势。纸质出版向数字出版的转变，是出版业转型的必由之路。在内容生产环节，人工智能应用场景在出版业已崭露头角，大幅提升了出版效率与质量。电子编辑系统使文字编辑、排版设计更为便捷高效，人工智能辅助校对极大降低错漏率。在传播渠道和内容上，要积极开发和拓展数字传播平台，将文学作品进行针对性改造，使之更符合当下读者的阅读习惯。要充分利用新媒体和网络传播平台的强大传播力进行图书营销，吸引读者关注，采取丰富多样的线上线下交流场景，提高读者的参与度和互动性，努力构建起纸质图书、数字产品、有声读物、网络传播等相互补充的多元出版生态。

　　转变传统运营思维，建立出版产业链条。深入研究信息时代出版规律，转变传统出版运营思维，拓展出版产业链，强化多元输出。文学是许多艺术样式的母本。文学出版机构在选题策划阶段就应该考虑作品IP转化潜力，与作者形成共同体，与影视、动漫、游戏等文艺产业建立长期合作机制，及时进行文学作品IP转化。要充分挖掘作品文化内涵，积极进行文创产品开发，紧紧围绕文学作品中的经典形象、场景，设计制作各类符合当下潮流的文创产品，充分挖掘出版产业链的整体价值。

　　（作者单位：中国作家协会）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月14日 10 版）

(责编：李昉、李依环)

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