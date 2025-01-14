原标题：让评教成为连接师生、改进教学的桥梁

又到期末。除了复习备考外，大学生还面临一项必须完成的任务——评教。“每学期末，我都要给授课教师打分。学生所给出分数的高低与老师的评优评先等息息相关。”北京某高校研二学生刘佳告诉记者。

记者在采访中了解到，大学生评教目前已成为我国高校教学管理中的常规性工作，并在持续推进和完善中。近年来，为引导学生参与评教，多所高校开始将评教与学生查阅成绩相关联。“也就是说，我们需要先给老师打分，才能看自己的成绩。不打分，只能看到挂科成绩，其他都看不到。”刘佳解释说。

如今，评教评学这一常规工作遇到了新问题，也产生了新矛盾——“将查成绩与评教关联起来，评教还能客观准确吗？有些同学直接点一连串‘优秀’，直到点完为止，只为早点看到成绩单。”刘佳说，“这样的评价结果，真能体现这位老师教学的好坏吗？我看未必。”

大学生评教，旨在达到什么样的效果？目前遇到的问题和瓶颈，应如何解决？记者就此展开了采访。

仅凭个人喜好评教，无益于教学质量提升

对于评教，天津某高校大二学生张恬艺很是支持。每次评教时，她都会仔细浏览问题，并给予老师客观评价。张恬艺认为：“老师教学好不好，应该由学生说了算。”

她记得，去年她和同学在评教中对一位老师提出了建议，第二学年，这位老师便改进了教学方法，增加了外出实践教学的比重。“很明显，老师听取了我们的建议。听学弟学妹说，教学效果特别好。”张恬艺高兴地说。

“这便是评教的意义所在。学生评教，绝不仅仅是根据个人好恶给老师打个分，而是对老师的教育教学方式给出中肯评价、提出期待和建议。这样，老师就可以站在学生视角对教学实践进行深度反思，进而改进教学质量。比如，一位教师通过评教得知学生更期待互动式教学，便增加了案例讨论环节，课堂氛围立刻生动了起来。”在上海交通大学马克思主义学院副教授梁钦看来，评教就像一份“教学体检报告”，可以为课程问题提供精准诊断。“教学内容太理论化、学生不适应老师课堂节奏等问题，都可以通过评教数据显现出来，为教学改革提供针对性建议。学校可据此调整课程设计，就像医生根据体检结果制定治疗方案一样。”

北京外国语大学国际教育学院讲师公钦正认为，相对于容易量化的科研评价，教学活动具有更强的情境性、互动性、完整性，诸如教学热情、课堂活跃程度、学生学习效果等要素共同形成完整的教学效果，很难被机械拆解，更不能用生硬的指标量化。“在这种情况下，作为教学活动的直接参与者，学生的思维启迪、知识获取等主体感知与切身体会显得非常重要。将学生学习体验作为教学活动评价基础，能较好解决传统教学评价难以量化的问题，是评价教师授课水平和教学成效的有效方式。”

“客观来说，学生评教的确发挥了保障教学质量的作用，让教师对教学的重视程度有所提升，愿意根据学生意见与反馈优化课程内容、反思教学过程，从而使得学生的参与感和责任感增强、学习主动性提升、课程关注度提高，进而使大学课堂的氛围、学生学风得以改善。”公钦正说。

不能让非教学因素影响评教信度

然而，在评教过程中，学生们也有着不同声音。

即便已从大学毕业多年，但关于“评教”的记忆，总不时在张洁雅脑海闪回：“某次评教，有同学对一位老师的课堂教学提了点意见，这位老师知道后非常恼火，要求我们每个人把评价截图发给他，并‘威胁’说一定要找出那个提意见的同学。”

这件事最终虽不了了之，却仍对张洁雅和同学们的评教热情造成了很大打击。

北京某高校研二学生刘希上个学期没参加评教，因而被辅导员打电话催了好多次。“完成评教又怎样呢？老师该教我们的也教完了，改不改的，对我来说意义不大。只为能查看课程成绩吗？”到最后，刘希也没给老师打分。

“目前评教存在两大矛盾：一是评教体系的操作便利性追求与教学过程复杂性存在矛盾，导致评教结果无法全面反映教师教学水平和效果。二是评教过程的客观、公正性追求与学生个人喜好和随意性存在矛盾，导致评价结果存在主观性和不确定性。”杭州师范大学经亨颐教育学院教授罗志敏表示。

梁钦对此也表示认同：“一方面，学生评价标准带有主观色彩，易受个人情绪或外部环境影响。如课程难度高或成绩不理想时，学生可能出于个人情绪给教师打低分；而在关系较好的情况下，学生又可能基于人情给出虚高评分。这些非教学因素，削弱了评教信度，使其难以全面、客观反映课堂实际。另一方面，评教的短期效应削弱了其对教学质量提升的长远价值。一些教师为了获得更高分数，可能倾向于迎合学生，比如降低课程难度或减少学术挑战性，导致了‘高分低质’现象。这完全背离了教育的核心目标，无法真正促进学生深度学习与思辨能力提升。”

“反馈机制也有待进一步完善。”公钦正指出，学校往往在期末甚至在公布课程成绩前集中收集评教数据，接着便是假期。当教师收到具体反馈时新学期已经开始，教师难以据此及时改进教学，评教促进教师发展的作用无形中被削弱了。“此外，多数评教结果仅止步于简单的平均分、得分率统计，忽视了不同学科专业、不同年级、不同类型课程的教学差异，难以支撑教师精准定位教学问题、实施针对性改进。”

系统优化评教指标，及时反馈评教结果

如何进一步优化大学生评教制度，使其真正体现价值？

“评教制度具备理论基础和实践价值，但要正视并及时纠正其中存在的操作性问题。”公钦正表示，应优化评教指标体系，规范评价过程。在制定具体评价标准时，可组织教师和学生代表与相关专家学者共同研讨，从学科专业特点、课程类型等多维度出发，设计细致的评价指标，必要时可佐以具体案例说明，使学生在评价时有明确依据，从而减少主观判断的随意性。学校可制定评教指南，对具体评价标准作出明确界定，确保师生对相关标准的理解一致，避免个体认知偏差带来的主观性。

梁钦建议，应引入多样化评价维度，将学生评教与同行互评、校方督导反馈等方式结合起来。评分可细化为更多具体指标，如“教学方法”“内容深度”“学生参与度”等。还可结合多样化数据来源，如课堂录像分析、学生学习成果追踪等，构建更为客观的评教体系。

“反馈”，是多位专家强调的关键词。罗志敏说，学校应第一时间将评教数据反馈给任课教师，并在学期结束前为教师提供评教报告。同时，建立学生对评教结果的反馈渠道，以便学校及时了解并解决评教过程中出现的问题。

在梁钦看来，将学生评价转化为教学改进实际行动，是优化健全评教制度的关键所在。“为此，学校需建立清晰的反馈与改进机制。例如，对连续评教得分较低课程，校方应及时介入，安排专项督导调研，了解具体问题，并为相关教师提供有针对性的教学培训或资源支持。同时，对于评教中表现优秀的教师，应给予表彰和奖励，以鼓励持续教学创新，形成良性循环。”

“可以运用大数据分析技术，加强对评教数据的深度挖掘和合理分析，为教师提供个性化、针对性改进策略。”公钦正说。

“建立科学的评价维度、构建有效的师生沟通机制，以及深度应用新技术，只有基于三者的系统优化，评教制度才能为教学质量提升提供动力，才能为连接师生、改善课堂体验搭建桥梁，进而为高等教育高质量发展贡献力量。”梁钦总结道。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)