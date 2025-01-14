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七成中职学生毕业选择升学——

职教高考在即，如何让学生走上成长快车道

2025年01月14日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：职教高考在即，如何让学生走上成长快车道

近日，北京师范大学国家职业教育研究院公布2023年度“中国职业教育学生发展调查”，报告显示，升学是中职学生毕业后的主要方向，六成以上中职学生期望获得本科及以上学历，约七成学生通过高职单招、三校生考试或职教高考升入高校进一步深造。

这个数据，与浙江某中职学校学生张策的感受一致。“我身边的同学，很多渴望升入高职院校深造。上学期间，大家都在准备各种职业技能考试，就是为了不被学历限制个人发展空间。”

在教育部职业教育发展中心副研究员汤霓看来，近年来，国家持续完善职业教育体系，打通了从中职到高职专科、职教本科的上升通道，为各层级技术人才成长铺就了快车道、搭建了立交桥。

职教高考在即，升学热之下，我们更应冷静思考，怎样更好回应学生需求，完善“文化素质＋职业技能”招考导向？如何避免中职教育产生“唯升学”倾向，而偏离了原本的职业教育主旨？

寻因：产业升级，对技术技能人才要求提升

从入学起，河北中职学生王晓明便开始准备升学考试。接受记者采访时，他刚刚走出教室，“今天学习了10个小时，还是挺充实的。”

“为何打定主意要升学？”记者问。

“不升学看不清前途。中职毕业就去找工作吗？面太窄了，也不利于未来发展。”他说得很真诚。

“在高等教育普及化阶段，‘先学成再就业’成了越来越多学生及家长的选择——有的家长不愿意孩子中职毕业后就步入社会，认为这样做就业起点及发展后劲均不如人意；也有家长受传统观念影响，认为升学是孩子谋求一份体面工作的必经之路，坐办公室的白领比天天对着机器的工人有前途。”海南师范大学教育学院教授沈有禄分析。

而在汤霓看来，这反映了产业升级对技术技能人才需求的提升。“随着我国经济转型升级和产业结构优化，用人单位对技术技能人才素质要求不断提高，继续深造既是提升专业能力的需要，也是适应产业发展的必然选择。特别是在人工智能、智能制造、新能源等新兴领域，对高层次技术技能人才的需求更为迫切。”他分析道。

西南大学教育学部职业教育与成人教育研究所所长林克松告诉记者，目前，技术密集型企业、国有大中型企业对员工文化素质要求越来越高，中职生难以满足产业发展新要求。许多就业单位明确将大专学历甚至本科学历作为就业最低门槛，这直接刺激了中职生升学动机。“国家也进行了政策调整，不再将中职对口升学比例限定为5%，为更多中职生升学扩宽了政策道路，促进更多学生选择升学、能够升学。”

汤霓进一步分析，终身学习理念的普及，也使更多人认识到持续提升学历和技能的重要性：“现代职教体系逐步完善；职业学校在专业建设、师资水平、校企合作等方面持续改进，培养质量不断提升；职业本科学校蓬勃发展……这一切，都为中职学生提供了更多升学选择。”

提醒：鼓励升学，但不能“唯升学”

选择入读中职，王晓明获得的是“意外之喜”。他坦言，当初自己因成绩不好无法升入普通高中，没想到进入职校后“打开了眼界、产生了兴趣、找到了人生目标”。今天，他认真读书、实习、备考，有条不紊地安排着自己的人生。他的成长，父母看在眼里，喜在心头。

不过，他爸爸也向记者提出一个问题：“很多老师、学生都觉得，升学是中职生的唯一选择。真是如此吗？”

“中职学生因年龄小、心智不成熟、文化基础较薄弱以及缺乏发展后劲等问题，还是鼓励升学为主。但是，‘为升学’不等于‘唯升学’，不意味着中职教育要办成升学教育。”林克松提醒。

他直言，当前部分中职学校打着“升学导向”的旗号办教育，体现为：专业设置不以市场为导向，而是以升学率高低为标准；课程开设功利化，存在“考什么就开什么课”“考什么就教什么”的情况，一些专业核心课程因不在职教高考指定范围，就不被开设或压缩学时；也有学校将优质师资集中于升学班，忽略了贯通班、就业班的教育培养。

在调研中，北京师范大学职业与成人教育研究所副所长刘云波发现，一些中职院校班级分类培养形势较为明显，出现了高比重的语数英课程设置、采用周考或月考制度等。同时，“职教普教化”倾向在个别地区较为突出，可能会导致中职教育陷入与普高竞争普通高考的误区，丧失自身类型特色，“长远来看，不利于职业教育事业发展。”

“鼓励中职学生升学，但中职学校的办学定位不能变。”林克松强调，职业教育终究是为了让学生掌握某种职业技能或实现职业发展，因此升学不是目的而是手段，升学是为了更好就业。“中职教育应秉持促进学生高质量就业的初心，在办学定位、专业设置、课程开设、教学方式、师资配备、考核评价等方面，均以提升学生就业能力为目标，为学生全面可持续发展奠定坚实基础。”

对此，汤霓表示认同。她呼吁，职业教育既要为学生提供继续深造的机会，也要坚持实践导向。“事实上，尽管升学是中职学生毕业的主要方向，但仍有相当比例的毕业生选择直接就业。对这部分学生而言，学校更应注重提升其职业技能和就业竞争力。面向升学学生，学校也应保证足够的专业实践时间，确保职业教育的实践主旨与导向不动摇。”

“总之，职业学校应突出实践性、开放性和职业性，并基于学生发展需求，构建就业与升学并重的培养体系。”汤霓认为。

对策：优化考核评价机制 完善贯通培养体系

如何更好回应中职学生成长成才需求，为他们提供更广阔的发展空间？

“职业院校首先需准确把握学生职业发展和人生价值追求，满足他们在知识、技能、素养等多层面的发展需要。”汤霓认为，要通过在各学段完善职业生涯规划指导、加强成长服务等举措，帮助学生树立正确成才观，实现个人发展与社会需要的有机统一。

林克松表示，职教高考为广大中职学生提供了更公平、更多样、更灵活的升学渠道，价值与意义毋庸置疑，但评价标准与方式均有待优化改革。“一方面，应科学设置高职单招、三校生考试及职教高考等考核内容和评价标准，合理确定文化课与专业技能课的考核权重；另一方面，可创新评价方式，将职业资格证书、技能竞赛成绩、创新实践等纳入综合评价体系。关键是要构建并优化以能力为导向、以素养为基础、以发展为目标的多元立体考核体系，真正发挥考核评价的导向作用。”汤霓补充道。

“进一步深化招生录取改革。”林克松表示，各省应切实引导、激励公办高校合理扩大录取职教高考学生的比例和规模，增加中职学生通过考试升入本科院校的机会。

除了招考体系，贯通培养体系同样需要完善。汤霓建议，做好中职到高职专科、职教本科人才培养路径的顶层设计。“专业设置应对准产业需求，推动不同层次专业形成发展链条。中职、高职专科、职教本科要有清晰的人才培养定位，实现从操作技能到工程技术等不同层次人才的精准培养。同时，科学设计课程体系，确保不同层次课程的有机衔接和递进提升。既要避免内容重复、影响学习效率，又需防止知识和技能断层，保证人才培养质量。还需建立灵活的学分认定与转换制度，打通纵向升学深造和横向转换融通的双重通道，为学生提供多样化发展路径。”

“当然，作为中职学生的升学方向，高职专科与职教本科的办学质量与吸引力提升也是重中之重。”汤霓指出，应重点优化其课程体系和教学内容，以职业岗位需求为逻辑起点，打造“理论+实践+反思”课程体系——既要强化课程高阶性和挑战度，突出综合素质和行动能力培养，又要把握好专业课程的技术性和实践性，推进新技术与教学深度融合。更重要的是，应强化学生创新创业能力培养，支持学生参与企业技术创新和产品研发，培养具有创新思维和实践能力的高层次技术技能人才。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)

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