本报雄安1月6日电 （记者张志锋）《2024年雄安新区人才需求目录》（以下简称《目录》）日前在雄安新区人才智力交流大会上发布，新区设立以来，对人才需求总量持续增长。

这次大会发布人才需求岗位7600余个，涵盖新区事业单位、疏解央国企，以及新一代信息技术、空天信息、低空经济等重点产业，需求方向集中在信息技术、人工智能、金融、经济等领域。来自北京交通大学、北京科技大学等高校的5100余名大学生现场参会。

《目录》聚焦雄安新区高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展对人才的需求，发布雄安新区811家用人单位的3262个岗位和21033条人才需求信息，人才需求总量持续增长。《目录》分为高端高新产业、疏解企业、公共服务行业和传统产业等4个板块，精选出322个具有典型性、紧缺性和指导性的关键岗位，包括云计算、能源管理、虚拟现实、导航与位置服务工程技术人员，以及创业指导师、金融顾问等。

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 07 版）

(责编：孙竞、熊旭)