本报北京1月6日电 （记者杨昊）2025年寒假即将到来，全国妇联等16部门印发通知，聚焦思想引领润童真、安全知识护童行、亲子陪伴添童趣、关爱帮扶暖童心等方面，联合部署开展“把爱带回家 同心护成长”2025寒假儿童关爱服务活动，呵护孩子们度过一个欢乐祥和的春节和有意义的假期。

通知指出，各地各有关部门要抓住寒假期间正值农历新年的有利契机，依托儿童活动中心等校外教育机构，发挥纪念馆等阵地作用，创新活动载体、挖掘特色资源，广泛开展写春联、剪窗花、游园会、闹元宵等年俗文化活动，组织传统文化体验活动，引导广大儿童感悟中华文化的深厚底蕴，厚植家国情怀。要着眼儿童寒假可能面临的意外伤害和违法侵害，加大家庭科普公开课、“儿童关爱服务安全小锦囊”宣传力度，加强未成年人保护法等普法宣传。做好结对关爱，发挥爱心妈妈等志愿服务队伍作用，陪伴孩子们一起过大年、实现“微心愿”。统筹阳光驿站等项目和多部门资源，提供集体关爱、托管照护等暖心服务。

通知要求，各地各部门要加强统筹协调，集中优势资源和专业力量，推动形成关爱服务整体合力。要因地制宜，丰富活动形式，体现儿童视角，增强活动的吸引力和可及性。要加大宣传力度，挖掘典型案例，推广鲜活经验，推动形成全社会关心关爱儿童的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 07 版）

(责编：孙竞、熊旭)