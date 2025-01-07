打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

打通“最后一公里” 助力构建学习型社会

2025年01月07日09:14 | 来源：光明日报
小字号

近来，越来越多的社区因地制宜，积极探索打造共享自习室这一新型公共文化空间。在大型图书馆距离较远、场地资源有限的现实背景下，这些“家门口的文化书房”不仅为居民提供了便利高效的学习条件，还通过开设特色托管班等服务，有效回应家庭教育、亲子陪护等现实需求，为建设更加人性化、有温度的社区环境注入新动能。值得注意的是，不少社区在自习室基础上延伸出青少年课业辅导、艺术兴趣培养、读书交流会等新型服务形态，进一步激发居民的学习热情与文化需求。

当前，我国公共文化服务正由“有”向“优”加速迈进，公众对高品质文化空间的需求也日益增长。党的二十届三中全会对“推进教育数字化，赋能学习型社会建设，加强终身教育保障”作出重要部署。现实也启示我们：不断提升教育公共服务的普惠性、可及性和便捷性，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。社区共享自习室的兴起，正是立足群众日常生活场景，以“小空间”撬动“大格局”的务实之举，在满足人们多层次学习需求的同时，为建设全民终身学习的学习型社会注入新活力，真正打通了优质文化资源直达基层的“最后一公里”。

在快节奏的都市生活中，寻找安静便捷的学习场所并非易事。不少人往往因通勤时间长、城市空间拥挤、公共文化设施分布不均等原因，无法获取适宜学习的空间。依托社区建设的共享自习室正是“近且可及”，既配备有网络、饮水、卫生间等基础设施，又营造了恬静亲切的氛围，助力社区居民高效学习，进一步提升其学习体验。一些社区还在暑期推出托管班，不仅为家长排忧解难，也为青少年提供启智成长的文化沃土。以北京西城华嘉社区为例，去年7月开设的青少年暑期托管班将本地文化资源与教育需求有效对接，不仅盘活了社区空间、提升设施利用率，更拓展了服务功能，让居民在“家门口”获取优质资源、感受人文关怀。

让社区共享自习室充分释放潜能，关键在于多维协同齐发力。在功能拓展上，从单一走向多样，从静态转向动态，从满足学习延展至涵养文化；在资源普惠上，从中心下沉基层，从分布不均推进至触手可及，从基础供给进阶到赋予活力；在制度优化上，强化顶层设计和微观实施，从单方推动到多方参与。如此，社区共享自习室方将成为公共文化服务“样板间”。

在功能拓展层面，一些社区共享自习室由活动室、图书馆或临时场地改造而来，在非学习时段可灵活转为社区议事厅、公共文化沙龙或亲子阅读空间。一些社区通过增设文化沙龙、亲子共读活动，使自习室从“安静的学习室”变身为“活跃的文化客厅”。在这种潜移默化的氛围中，邻里之间的互动更加频繁，社区的认同度也不断提高，基层社区治理也在润物无声的文化浸润中更加顺畅、有活力。

在资源普惠层面，通过灵活的点状分布和去中心化布局，让优质教育文化资源真正下沉基层。在满足基础学习需求之余，融入非遗传承、艺术体验等多元内容，丰富居民文化生活，切实提升居民文化获得感和幸福感。有些社区还通过举办有特色的中国传统文化活动，吸引社区居民参与，不仅丰富了基层文化活动，更为传统文化融入当代生活提供了有益探索，持续为社区文化建设注入活力。

在制度优化层面，既需要做好顶层设计与宏观规划，确保资源配置科学合理；同时还需要在具体实施中不断完善设施条件、延长开放时段、提升服务水平。此外，还应广泛动员社会组织、企业、非营利机构和志愿者力量，形成多方参与的长效机制。毋庸讳言，当前这一文化空间面临数量布局不平衡、设施条件欠佳、认知度不高、专业化管理有待加强等现实挑战。面对这些挑战，应坚持制度创新、优化管理机制、鼓励多方协同合作，不断提升以共享自习室为载体的公共服务效能。而在共享自习室建设前，应深入调研居民需求，将学习、生活、休闲、工作多种功能融为一体，提升社区空间利用效率与文化活动品质。

面向未来，建设社区共享自习室应顺应公众需求，坚持因地制宜，打造全龄友好、线上线下融合的学习空间。在完善基础设施的同时，善用数字技术赋能空间建设，为人们提供更便捷的线上预约、资源共享、课程点播等功能，提升公共文化服务的便捷度与可及性。使用融媒体平台扩大信息传播广度与深度，让更多居民轻松获取服务信息、参与文化活动，让共享自习室为更多人所知所用，充分发挥其在基层公共文化服务体系中的重要作用，为实现“人人皆学、处处能学、时时可学”提供有力支撑。

党的二十大报告提出，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。社区共享自习室的兴起，正是这一宏大愿景在基层落地落实的生动实践。相信随着各方力量的不断汇聚、资源的持续下沉，这一创新探索将为完善公共文化服务、激发社区活力、促进社会和谐持续贡献力量。通过政策引领、制度优化和多元参与，社区共享自习室将不断丰富城乡居民的精神文化生活，真正打通优质文化资源直达基层的“最后一公里”，为建设学习型社区和学习型社会注入更多蓬勃的活力和动力。

（作者：刘晓燕、曾蔚，分别系北京交通大学语言与传播学院副教授、北京交通大学语言与传播学院硕士研究生）

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部