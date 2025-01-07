2024年是上海国际科创中心建设十周年。2023年上海基础研究投入增长至2013年的三倍以上；科创板首发募资额和总市值位居全国首位；科技创新助力上海经济体量突破4万亿元大关……闯在基础研究“无人区”，创在体制机制改革生态田，育在未来产业新质生产力，上海加快从“建框架”向“强功能”推进，迈向科技强国建设的下一个十年。

科技创新是引领经济社会高质量发展的第一动力。唯有高效、顺畅地推动科技成果转化，才能让知识资本真正成为发展的不竭动力。

从全国来看，各地高校、科研院所和企业在成果转化方面取得了积极进展，但仍有许多优质成果因“机制不畅、政策不细、资金短缺”停留在实验室层面，成为“沉睡”的科技成果。如何在新时代拓宽科技成果转化渠道，让这些宝贵成果产生更大价值，已成为助力高水平科技自立自强、推动建设科技强国的关键命题。

提升供给质量，让原创成果更易“破茧成蝶”。成果转化能否落到实处，取决于“源头”能否持续输出高质量成果。结合产业痛点与科技前沿，探索“需求导向+潜力前瞻”双驱动模式。在科研立项时，产业与科研机构应建立定期对接机制，共享产业需求与技术发展的相关信息，对未来新兴领域预留一定资源。建立“迭代式”成果评价与孵化机制，引入动态评估，重视成果的早期市场验证与商用潜力，通过分层孵化为早期技术提供支持。此外，还应推动“企业前移+科研后移”耦合机制，让高校与企业在早期研发中同频互动，为技术方案设置“导向牌”和“红灯区”，加速科研成果的产业化进程。

完善政策体系，搭建从“纸面”到“落地”的衔接桥梁。科技成果转化涉及科研立项、经费管理、设备采购、成果评估、确权、收益分配等多个环节，只有环环相扣、扎实推进方能将纸面成果“落地生金”。当前，我国虽已出台多项促进成果转化的法律法规及配套文件，并在部分地区探索专门条例，但实践中，一些科研人员仍因缺乏明确操作指引，对政策执行的效果与可预见性心存顾虑。

为此，应从两方面发力：一方面，进一步简化、细化转化流程，充分运用现有改革举措，切实下放审批自主权，让高校、科研院所乃至科研人员“一看即懂、一操即成”。另一方面，加强监督问责和尽职免责相结合，给敢闯敢试者以明确制度支持，让他们敢于试错、勇于担当。只有打通“纸面”与“落地”之间的“肠梗阻”，才能让科研机构放心使用公共资源，把成果高效转化为现实生产力。

发挥专业力量，推动科技成果转化从“单打独斗”转向“生态共建”。成果转化常需技术与市场、科研与法律、实验室与投融资等多方对接。除政策助力外，更需打造协同联动的专业化服务生态。平台体系要系统布局。支持高校、科研院所建立“分级孵化”与“概念验证”中心，为早期技术提供小规模试验与市场检验；对成熟度较高的项目，支持与社会资本共建转化平台或加速器，提供从原型打磨到市场推广的全流程支持。人才与资本要深度协同。在技术经理人培养中，应兼顾知识产权布局、商业模式设计与投融资策略，打造“跨界型”技术经理人队伍；政府与社会组织也可通过“母基金+子基金”等模式，引入天使投资与“耐心资本”，配合专业评估机构严控风险，让潜力成果平稳跨越“死亡之谷”。

优化激励机制，让“能者多得”成为鲜明导向。科技成果转化的“主角”是科研人员。只有让他们敢想、敢拼、敢干，才会激发持续的创新创业热情。要在激励与约束上双管齐下，为科研团队、管理者等主体制定清晰的“利益航标”和“责任红线”。推广“技术股权+分期付费”模式，在成果确权、收益分配上充分赋权，鼓励拥有突破性成果的研发团队享有更大自主决定权，让科研人员真正享受创新的红利；并可试点“转化跟投制”，允许科研团队以部分科研经费或股权收益进行再投入，持续为后续研发与孵化赋能。在职称评审、项目审批、人才选拔中增设“转化业绩”独立指标，将转化成效与科研人员职业发展紧密挂钩，倒逼团队聚焦“真难题”攻关。同时，通过“尽职免责+责任约束”为基础研究、中试等阶段的失败或试错留足空间，赋予人员更多创新探索的勇气与魄力。

强化协同互动，让“沉睡”科技资产找准用武之地。科技创新从来都是学界、业界、政府多方深度融合的系统工程。唯有各方协力，潜能巨大的科研成果才能真正“物尽其用”。应倡导“跨主体共同体”思维。支持组建产业联盟和跨学科专家团队，完善“揭榜挂帅”机制，鼓励企业高管、技术骨干与高校科研团队组建柔性项目组，开展联合攻关和示范推广。深化“场景牵引+资本撬动”双轮驱动。在重点区域或行业扩大公共应用场景，允许技术团队快速“试水”并迭代升级；鼓励金融机构以“产业链金融+成果担保”模式介入，为潜在商业价值高的技术提供专项债或风险分担基金，挖掘更多耐心资本“投早、投小、投硬”，让更多高水平科研成果“破茧成蝶”、为社会生产生活带来福祉与利好。

（作者：产健、张丽，分别系中国科协创新战略研究院创新评估研究所助理研究员，中国科协创新战略研究院创新评估研究所副所长、研究员）

(责编：孙竞、熊旭)