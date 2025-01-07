伏柃霏指导女足队员训练。

马旭辉摄

李博瀚指导学生下围棋。

张国靖摄

史明玉指导学生练武术。

匡依琳摄

数据来源：国家体育总局青少年体育司

四川大凉山——

一段忙碌的“特训”

本报记者 黄 超

四川省布拖县依撒小学地处大凉山，操场上，一场女足训练热火朝天地进行着。

“同学们，今天先练带球过人。”伏柃霏一边说，一边熟练地演示。足球在他脚下十分听话，学生们站在一旁全神贯注，生怕错过技术细节。

伏柃霏是四川省乐山师范学院体育学院大三学生，2024年9月开学后，他与15名同学来到凉山彝族自治州昭觉、布拖、雷波3县的5所中小学校进行体育支教。

依撒小学是全国青少年校园足球特色学校，还专设了两个女足班。支教团的到来，弥补了师资短板。每天带体育课、足球队训练、周末加训，伏柃霏的时间安排得满满当当，“我希望把爱运动的种子种到学生心里。”

一节节体育课，成为孩子们的快乐时光。在传授运动技巧、健康知识之外，伏柃霏还针对不同年龄段学生的特点，量身定制小游戏、微比赛。一段时间下来，孩子们的身体素质更好了，团队精神更足了，小学生和大学生还成了好朋友。

“学校只有一名专职体育老师。支教团的到来，帮了大忙。”依撒小学校长赖学江说。

2019年以来，乐山师范学院体育学院投身凉山州支教活动，通过顶岗实习等形式，截至目前累计输送了60余名学生。近两年，经四川省教育厅安排，30余名足球专业志愿者参与“送教到校”。乐山师范学院体育学院副院长张爱平表示，下一步乐山师范学院将根据支教学校的实际需求，选拔更多素质过硬、师德规范的学生前去支教。

说话间，一场跑步接力赛开始了。“加速！保持节奏！”伏柃霏在跑道旁用双手打节奏，为学生加油。一名学生不小心掉棒了，满脸沮丧，伏柃霏赶上去拍拍学生的肩膀，“没关系，捡起来接着跑！失误很正常，下次赢回来！”在他的鼓励声中，学生奋起直追。不一会儿，师生们围坐在一起复盘刚才的比赛，欢声笑语在操场上回荡。

“孩子们灿烂的笑脸、求知的眼神触动着我。”如今，伏柃霏已结束支教，从体育学院到支教学校，从体育生到体育支教老师，这段“特训”让他成长很多，“将所学的专业技能带到需要的地方，我感到很充实、很幸运。”

国家体育总局——

2024年2000多名志愿者参与体育支教

本报记者 孙龙飞

体育支教志愿服务是加快体育强国建设和加强青少年体育工作的重要举措，由多部门、体育专业有关高校等共同推进。

其中，国家体育总局青少年体育司牵头的体育支教志愿服务于2021年发起，通过搭建基层实践平台，助力解决基层体育师资不足等问题。

2024年的体育支教志愿服务4月启动，持续到12月，从全国49所体育类高校、开设体育专业的高校中选派2000多名志愿者，前往山西、内蒙古、吉林、江西、湖北、四川、贵州、陕西、甘肃等9个省份792所中小学校开展服务。

“体育支教志愿服务以促进青少年健康成长为目标，推动支教大学生与乡村孩子双向奔赴、共同成长。”国家体育总局青少年体育司司长李辉介绍，体育支教开展以来亮点不断，“游戏+基础动作+技能组合”等创新模式，让孩子们充分享受运动乐趣。此外，一批批优秀运动员走进校园，弘扬中华体育精神、传授科学健身理念和运动技巧。

“希望通过扎实有效的举措，进一步树立‘健康第一’的教育理念，不断深化体教融合，帮助青少年享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。”李辉表示，国家体育总局将持续打造体育支教品牌，动员更多社会力量参与，扩大支教覆盖面和受益群体。

贵州织金——

一次爱意盈盈的“双向奔赴”

本报记者 闫伊乔

“史老师，您是我的榜样！”“记得回来看我们呀！”……在北京体育大学中国武术学院学生史明玉的抽屉里，珍藏着几张小卡片，那是她离开贵州省织金县思源实验学校时，孩子们送给她的。

大二时，史明玉听到学长支教的故事，深受感动，加入体育支教的队伍。

“左掌为‘文’，右拳为‘武’……”为了激发学生兴趣，第一节课，她引入武术电影片段，讲解“抱拳礼”“注目礼”等武术礼仪，“在武术世界中，礼仪很重要，这反映了咱们中国人谦虚有礼的品格。”

备课时融入巧思、教学时认真示范，在史明玉的努力下，越来越多的学生爱上武术。每天大课间，运动场上都会传出“嘿！哈！”的操练声。弓步架推、架掌正踢、震脚抄拳……孩子们学得有模有样。

“不仅要带学生走进武术世界，我也要走进他们心里。”性格开朗的史明玉很快与学生们打成一片。学生江佳语瑶性格内向，史明玉就请她当小助教，“来，和老师一起演示。”慢慢地，江佳语瑶和同学们的交流多了起来。

“史老师，大学校园什么样？”“北京烤鸭好吃吗？”孩子们对外面的世界充满好奇，和史明玉在一起总有说不完的话。回忆起支教的点点滴滴，史明玉感慨：“我陪伴了他们，他们的天真烂漫也治愈了我。”

思源实验学校校长陈绍华介绍，不少山区学校缺少专职的体育老师。体育专业大学生来支教，让体育教学的量和质都得到提高。

自2020年起，北京体育大学共选派238名体育教育专业师生参与支教服务，在贵州、山西、江西等地选建“三大球”青少年特色训练基地，并通过开展寒暑期社会实践活动，将足球、篮球、武术等40多个项目带入百余所校园，惠及万余人。

“一次支教，或许会改变一个人的一生。”如今，史明玉也将自己的支教故事分享给学弟学妹们。一年又一年，这场“双向奔赴”仍在继续。

（董世捷参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 15 版）

(责编：孙竞、熊旭)