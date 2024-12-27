人民网北京12月27日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛今天在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。河北中医药大学校长郭毅指出，高校要深化体制机制改革，鼓励协同创新与有组织科研。作为医学类院校，要更加强化以医教协同推进高素质临床人才培养。

河北中医药大学校长郭毅。人民网记者严川吉雨摄。

郭毅表示，人才是推动科技创新的核心力量，是高校实现内涵式高质量发展的根本。面对当前大有可为、大有作为的战略机遇期，要进一步加大对拔尖人才的培养力度，形成以人才推动科研、以科研促进教学的良性循环。

在郭毅看来，人才有两方面的含义，一个是“人”，一个是“才”。“从教育的理念来讲，我们首先是培养人，教育的根本任务是立德树人。学校特别注重思政教育，培养学生的家国情怀与社会责任感。2019年以来，学校累计有6批54名毕业生到西藏阿里地区就业，扎根边疆、无私奉献。”郭毅说，“另一个字‘才’，其实就是拔尖。我们正着力打造‘医学＋X’多学科背景的复合型创新拔尖人才培养体系，推进中医药与人工智能、医学工程等新兴学科的交叉融合。同时正在谋划设立‘5+4’中西医临床医学专业本博贯通班，探索拔尖人才培养新路径。”

郭毅介绍，在中医药教育改革与高质量发展的实践中，河北中医药大学全面实施中医药人才培养“扁鹊计划”，以师承教育与院校教育相结合的创新培养模式培养中医药人才。现已遴选150余家师承教育基地、1000余名师承导师，在强化中医经典学习、提升学生临床思维与实践能力的同时，培育基于临床、反哺临床的创新意识与创新能力。

在国际交流与合作方面，郭毅谈到，河北中医药大学与澳门科技大学等高校建立合作项目，选派学生参与海外实习与交流，并通过与巴西戈亚斯联邦大学合建中医孔子学院等平台传播中医药文化，培养学生的全球胜任力。

面向未来，郭毅表示，河北中医药大学将充分利用燕赵医学深厚的中医药文化底蕴与河北富集的中医药生态资源，进一步发扬燕赵医学特色优势，完善河间、易水、汇通、东垣等学派的燕赵医学传承创新弘扬体系，主动参与并服务京津冀协同发展战略，将燕赵医学科研成果转化为服务地方经济、保障人民健康的重要力量。（孙竞、实习生王若冰）

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