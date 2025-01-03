原标题：兴船报国 逐浪深蓝

“希望同学们脚踏实地学真知，坚持不懈创新高，传承兴船报国不熄火种，不忘海洋强国时代使命。”前不久，江苏科技大学2010届优秀校友、“梦想”号副总建造师伍常斌在“兴船报国校友宣讲团”首场活动中深情寄语，引发学子广泛共鸣。

从“海洋石油981”钻井平台、“蛟龙”号，到“奋斗者”号、“天鲲”号等，江科大扎根行业办学，深度参与国之重器的研发设计建造，搬迁至江苏省镇江市办学以来，10万余名毕业生从这里扬帆启航。

“长期以来，学校紧紧围绕海洋强国战略，坚持高水平科技自立自强，创新人才培养模式，探索拔尖创新人才自主培养，向行业输送了一批又一批适应船舶行业和海洋、国防事业需求的高素质人才。”江科大校长嵇春艳说。

“红色研学课程‘初心启航·向海图强’，梳理了人民海军重要历史事件，引导学生树立国防意识……”2024年，该校马克思主义学院教师戴中璧受邀分享思政育人成果。据了解，该课程获教育部和国家文物局以革命文物为主题的“大思政课”优质资源建设精品项目。

近年来，江科大坚持把理想信念教育、家国情怀培养放在首要位置，深铸兴船报国之“魂”，推进深蓝特色育人资源融入思政课，出版了《我的海洋强国梦——船海类高校思政案例集》等。同时，该校拓展实践教学资源，与江南造船博物馆、中国人民解放军海军诞生地纪念馆等开展“大思政课”实践教学基地合作共建，获江苏省高校优质思政课教学资源建设一等奖。

近年来，江科大通过制度创新、品牌创设、名师示范、教学竞赛，“四维驱动”推进教师教育教学能力提升。该校深入实施“533”人才工程、“深蓝人才工程”，大力推进“特色领军人才暨优势创新团队建设计划”，优化教学名师培育体系，提高青年教师教学能力，推动各类高层次人才上讲台、进实验室，躬耕教育教学一线。

江科大还结合行业发展需求修订人才培养方案，专设“行业特色型高校一流本科人才培养提质工程”项目，专业设置积极服务船舶工业未来发展方向，以教师教学能力提升为抓手，打出育人“组合拳”，促进学生全面发展。2022年，该校组建海洋学院，2024年，海洋学院水声工程、信息与通信工程专业通过相关国际工程教育专业认证，促进专业人才培养体系与国际标准接轨。同时，该校持续加强专业内涵建设，现有国家级一流本科专业建设点21个、省级一流本科专业建设点16个。

厚植人才沃土，江科大强化创新创业教育，鼓励学生参与各类竞赛，打造科教融汇、产教融合的教育教学创新平台。3年来，该校立项大学生创新创业训练计划3000余项，学生参与覆盖率达98%以上。

此外，江科大不断深化校企合作，助力卓越工程师培养。该校把握江苏“1650”产业体系建设、“51010”战略性新兴产业集群建设机遇，与海洋工程装备等产业集群共同探索契合产业发展的卓越工程师培养新模式。目前，该校已与200多家企业建立近400个校外实习及科研实践教学基地。

“未来，学校将持续以服务国家战略需求为牵引，坚定不移走行业区域融合发展之路，聚力培养‘吃得了苦、扎得下根、聚得齐心、干得成事’的高素质人才，为建设海洋强国提供更坚实的科技人才保障。”江科大党委书记杨建新表示。

（记者 姚昆 苏雁 通讯员 周春燕 程鹏）

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