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2025，出国留学新趋势

本报记者 周姝芸
2025年01月02日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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日前，启德教育发布《中国留学市场2025年展望》报告，综合整理北美、欧洲等主要留学目的地各类数据，梳理中国留学市场的整体概况。新的一年到来，不少学子和家长开始留学申请准备，2025年留学申请趋势有哪些？中国留学生的求学之路如何规划？

就业情况受关注

在美国学习传媒专业的王思远，研究生期间打算申请商科项目，她坦言，想提升自己的就业竞争力。王思远说：“商科就业范围广，毕业生的平均起薪相对高些。另外，我曾经在咨询公司有实习经历，这帮助我了解了行业，明确了自己的兴趣，我还从实习公司拿到了推荐信，希望在申请时能增加自己被录取概率。”

启德教育一组调研数据显示，在选择留学目的地时，学生对“就业前景”的关注度逐年上升。2024年，超八成留学生有意向跨专业申请，比例相较去年增多，其中“考虑更好就业”在跨专业原因中居于首位。

“选校时，我看重学校的地理位置和实践机会。”刘威是一名国际学校的学生，他想申请计算机专业的本科。刘威说：“从地理位置上讲，美国西海岸的学校具有吸引力，它们离硅谷不远，专业氛围浓厚。学校与当地许多知名高科技公司有合作项目，因此在学习之余有大量机会去实习。这能积累职业技能，丰富个人简历。”

黎圆圆从小喜欢摄影，对影视制作很感兴趣。黎圆圆说：“我想申请美国纽约电影学院，主要看中了学校的实践课程。学生不仅有机会在好莱坞环球影城的片场上课、跟随制作组前往不同地方学习拍摄，还需完成属于自己的作品。电影制作实践性很强，积累拍摄经验有助于个人职业发展。”

启德教育相关负责人表示，有较好就业前景的院校与专业更受留学生的青睐。例如，加拿大的院校中约有90%的院校开设“Co-op带薪实习项目”，方便学生获得实践经历，这些项目常被学生询问。此外，在留美学生中，数学和计算机科学专业最为受欢迎，其次是工程类、商业管理类等。

留学性价比被考量

记者了解到，与英美院校相比，欧洲大陆国家留学学费相对便宜，且多所欧洲院校世界排名靠前，教学资源优质，正逐渐成为新的热门留学目的地。

“德国部分公立大学免收学费，留学成本低，这是吸引我的主要原因。”今年高三的柳思明向记者说，“我的数学成绩不错，未来想学理工科。德国有不少王牌工科专业院校，提供英语授课课程，对中国留学生很友好。电气工程、机械制造专业都是我的意向选择。”

“法国的商学院是相对热门的选择。”王思远说，“在近年的商科硕士院校排名和全球全日制MBA院校排名中，法国有不少院校上榜。其中，巴黎高等商学院的管理学、市场营销专业等颇负盛名，学校提供的奖学金也很有吸引力。”

启德教育相关负责人介绍，随着留学成本攀升，亚洲地区院校的高性价比留学体验也进一步凸显优势，新加坡、日本、韩国等留学地不仅有简化的签证手续，还有广泛的奖学金，吸引越来越多中国家庭关注。其中，马来西亚的留学申请量增长明显，根据马来西亚教育全球服务中心数据显示，2024年前三季度收到的留学申请中，来自中国的申请数量最多，接近申请总量一半。

刘女士的女儿是一名高中生，有出国留学打算。刘女士说：“之前，我们打算申请美国院校，不过现在有去新加坡留学的想法。从财务角度考虑，我们倾向于选择更经济实惠的留学方案。新加坡不少学校在世界排名中名列前茅，且在当地生活成本较低，综合考量留学费用更具性价比。再者，亚洲国家与中国在文化、语言等方面有诸多相似之处，孩子可以更快适应环境。”

回国就业意愿强

“毕业之后，我打算回国在北京找工作。”黎圆圆说，“我从小一直在北京上学，已经习惯了这里的生活环境。北京是全国的文化中心，有许多文艺创作、影视制作类的工作机会，正好契合我的职业理想。”

日前，领英中国发布《2024中国留学生归国求职洞察报告》。报告中数据显示，家庭因素、生活环境和文化环境是中国留学生选择回国就业的三个主要原因。此外，约四成中国留学生毕业前在海外便启动归国求职流程，三成已锁定回国就业岗位。在回国就业信息获取方面，中国学生偏好企业官网、第三方招聘平台、校园招聘会等官方渠道，有较强的职业规划意识。

领英中国区总经理王茜说：“当下，越来越多中国企业在海外开展业务运营，需要具有创新意识与国际视野的海归专业人才，尤其在工业制造、生物制药以及新能源等领域。”

“国内不少人工智能等前沿科技岗位偏好有留学背景的学生，为我们提供广阔的发展舞台。”刘威说，“这些岗位对应聘者的专业能力、开放思维较为看重。留学期间，如果能参与世界领先的研究项目，积累技能经验，应聘时很受雇主青睐。”

(责编：郝孟佳、李昉)

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