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新职业持续赋能生产生活（快评）

徐 阳
2025年01月02日08:56 | 来源：人民网－人民日报
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以茶为基础，加入水果、奶制品等，调制出风味、口感、外观各不相同的多元化饮品……调饮师为传统茶文化赋予新意，顺应当下消费趋势，不断丰富着消费者的餐饮选择。

近年来，随着经济社会不断发展，大批新职业产生，满足了群众个性化需求，持续为生产生活赋能。

测试评估、维修改造，电能质量管理员对变电设备进行监控和运行维护管理，保障设备安全稳定运行；田间地头，把脉开方，农业数字化技术员应用物联网、大数据等技术，为种植、养殖等提供智慧化解决方案，推动资源节约和高效利用……助企降本增效，助农增产增收，新职业从业者让生产更高效。

提供个性化服务，民宿管家让游客享受更好的居住环境和旅游体验；开展高质量看护，健康照护师为老年人提供更多品质化的生活照料服务；进行专业化归纳，整理收纳师让凌乱不堪的房间变得井井有条……满足多元需求，提供优质服务，新职业从业者在更多领域助力人们的生活更加方便、健康、美好。

随着需求的丰富，新职业从业者要不断提升服务能力。掌握专业知识、了解市场需求、实时丰富技能，只有成为一名“多面手”，才能在岗位上发挥更大价值，为更多人的美好生活助力。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 14 版）

(责编：李依环、李昉)

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