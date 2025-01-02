四川遂宁船山区推动教师岗位改革——

本报记者 王永战

课堂上，老师点击电脑鼠标，切换图片，学生们抢答猜英语单词。走进四川省遂宁市船山区顺南街小学，英语课堂气氛活跃。在英语教师钟素蓉带领下，学生们兴致勃勃地参与看图说英语活动。

评上了高级教师，钟素蓉获得感十足。“以往学校里没什么名额，很难有机会申报高级职称，多亏了新政策，否则还得三四年才有机会评上。”48岁的钟素蓉感叹。

过去，当地学校的高级教师岗位总数按学校编制和类别来核定。2023年，船山区启动教师岗位高级职称统筹评审改革，统筹考虑全区44所学校教师岗位总数，设置4个高级职称岗位，通过竞争，最终择优竞岗晋升3名教师，钟素蓉便是其中之一。

教师队伍职称晋升难在许多地区不同程度存在。针对师资队伍“配备难”，2024年，当地进一步按照幼儿、小学、中学、职业及特殊教育5个类型分学段、分类型设置教师高级岗位23个，其中统筹评审高级岗位5个，同比增长67%。最终，3名市区级优秀教师通过职称评审，成功晋升高级教师。

“所谓统筹，就是把全区所有学校高级教师职称名额里抹掉的零头统筹起来，凑零为整，既不占学校的名额，也给了教师职称晋升的希望，让教师们的职业发展更有盼头！”船山区教育和体育局党委书记、局长米强介绍。

不同学校之间的师资力量差距也普遍存在。为此，当地还通过“城带乡”“强带弱”的方式，打破教师校际壁垒，增加教师交流学习机会。截至目前，区内已实现教师岗位交流127人。

“中小学教师队伍的整体状态和水平对于办好人民满意的教育，具有重要的基础作用。”米强表示，船山区将进一步推进教师岗位改革，让广大人民教师在岗位教学上有幸福感，在事业发展上有成就感。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 10 版）

(责编：李依环、李昉)