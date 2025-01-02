打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

四川遂宁船山区推动教师岗位改革——

教师发展受益 教育活力释放

本报记者  王永战
2025年01月02日08:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

课堂上，老师点击电脑鼠标，切换图片，学生们抢答猜英语单词。走进四川省遂宁市船山区顺南街小学，英语课堂气氛活跃。在英语教师钟素蓉带领下，学生们兴致勃勃地参与看图说英语活动。

评上了高级教师，钟素蓉获得感十足。“以往学校里没什么名额，很难有机会申报高级职称，多亏了新政策，否则还得三四年才有机会评上。”48岁的钟素蓉感叹。

过去，当地学校的高级教师岗位总数按学校编制和类别来核定。2023年，船山区启动教师岗位高级职称统筹评审改革，统筹考虑全区44所学校教师岗位总数，设置4个高级职称岗位，通过竞争，最终择优竞岗晋升3名教师，钟素蓉便是其中之一。

教师队伍职称晋升难在许多地区不同程度存在。针对师资队伍“配备难”，2024年，当地进一步按照幼儿、小学、中学、职业及特殊教育5个类型分学段、分类型设置教师高级岗位23个，其中统筹评审高级岗位5个，同比增长67%。最终，3名市区级优秀教师通过职称评审，成功晋升高级教师。

“所谓统筹，就是把全区所有学校高级教师职称名额里抹掉的零头统筹起来，凑零为整，既不占学校的名额，也给了教师职称晋升的希望，让教师们的职业发展更有盼头！”船山区教育和体育局党委书记、局长米强介绍。

不同学校之间的师资力量差距也普遍存在。为此，当地还通过“城带乡”“强带弱”的方式，打破教师校际壁垒，增加教师交流学习机会。截至目前，区内已实现教师岗位交流127人。

“中小学教师队伍的整体状态和水平对于办好人民满意的教育，具有重要的基础作用。”米强表示，船山区将进一步推进教师岗位改革，让广大人民教师在岗位教学上有幸福感，在事业发展上有成就感。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 10 版）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部