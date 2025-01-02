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中国驻日本大使馆提醒假期注意出行安全

2025年01月02日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电（张舟）元旦、春节假期将至，中国驻日本大使馆提醒在日中国公民提高防范意识，确保出行安全。

日本自然灾害多发，出发前请提前了解目的地风险形势、气象预警和防灾信息，选择正规旅行社和有资质包车公司，积极考虑购买人身意外保险。如遇灾害，请遵从当地指引避难，切勿擅自行动。

遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。拍照、录像、使用无人机等须符合当地规定。留意当地安全风险，远离游行、示威、集会人群。如遇纠纷，理性表达诉求，通过协商或法律途径维护自身合法权益。紧急情况请及时向日本警方报案，并联系驻日本使领馆求助。

参与登山、涉水等活动前请关注天气预报和风险提示。在天气恶劣、饮酒服药后或在身体状况欠佳时不贸然参与。谨慎赴“猎奇”景点打卡，避免前往未开发、缺乏安全保障区域。

日本机动车靠左行驶、车速较快，请注意遵守交通规则，熟悉交通标识，切勿闯红灯或横穿马路。如选择自驾出行，请预先了解申办合法驾照流程，办妥“自驾游”各项手续。旅途中发现司机疲劳驾驶、车速过快等情况，及时主动提醒。

请提高警惕，注意保管好个人证件和财物，备好护照信息页、签证页、入境章页等复印件，留存亲属、使领馆等紧急联系方式，以备不时之需。如不幸遭遇盗抢，第一时间向警方报警。

(责编：李依环、李昉)

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