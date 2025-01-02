许子千

许子千在美国留学时照片。

作者供图

窗外飘着大雪，我和两个好朋友坐在桌前，谈到了很晚。这是我们在美国卡耐基∙梅隆大学的最后一个学期，到了选择毕业去向的时候。

北风凛冽如刀，横扫四野，此时我更思念家乡——中国的江南。

过去两年，我在卡耐基∙梅隆大学的研究生完成电子计算机工程学业，既有挑战也有动力。还记得面对有难度的课程项目，我们3个小组成员全力以赴优化代码，晚上就睡在教室，最终成功优化了平板电脑的内核，使它可以更加流畅地处理多个任务。还记得我向老师请教问题，他不在乎是否在自己的休息时间，热心地花了两个多小时和我探讨，帮助我解决问题，收获知识。

在技术和知识锤炼中，我逐渐明确了未来的职业道路：回到我的家乡，将电子计算机工程专业充分应用在工作岗位中，造福社会。

我在无锡一所民办学校念完中学，学校的创始人是教育界两位德高望重的前辈。学校开办时仅有两个初中班级，如今已拥有两个校区、从小学到高中十二年制的规模，毕业生广泛分布于众多名校。中学时，我常和同学一起到学校红楼上的天台，在那里可以看向远处，繁星点点。那时，我们心怀理想，畅聊未来。还记得班主任曾问我未来想从事什么工作，我回答道：“想做高新技术的工作”。转眼已过去7年，我的确在这条道路上越走越远，不断深耕。

我想去上海，上海有前沿技术的工作岗位，我期待在那里用所学的知识，从事电子产品研发，为祖国信息通讯行业出一份力。

（作者系美国卡耐基∙梅隆大学电子计算机工程研究生）

(责编：李依环、李昉)