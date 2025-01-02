孙 涛

荷兰阿姆斯特丹大学景色。

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高考时，张雪莹并没有报考商科、工科等时下热门专业，而是选择了相对冷门的生物学。谈到当时为何做出这样的选择，她的回答是“喜欢”，她对动物和植物有着天然的好感，与它们相伴，张雪莹感到安心和快乐。

不过真正的生物学学习并不像张雪莹想的那样简单，她就读于北京林业大学生物学专业，该专业教授学生如基因调控等深层次的生物学知识。在大二那年，张雪莹就读的生物学专业开始分流，将学生分到生物科学和生物技术两个方向，这是两个完全不同的方向。生物科学更偏向学术科研，旨在培养学术型人才；而生物技术聚焦于现代生物技术的教学和实践，培养技术型人才。

张雪莹选择了生物科学方向，她发现自己对生物个体奥秘和不同物种之间的关联更感兴趣，想要更深入学习和研究。“本科阶段的学习还是以打基础为主，为了更深入学习，我有了深造的想法。”张雪莹说，她认为生物保护是当今世界发展中的重要课题，她想继续在生态和物种保护领域深耕。

张雪莹说：“我国是生物多样性最为丰富的国家之一，近年来国家在大力推进生态环境和物种保护，我相信这个方向不论是就业还是科研，前景都相当不错，而这也是我感兴趣的方向。”

就如同报考大学专业一样，在留学上张雪莹也没有选择当下热门的留学国家，而是选择了较为小众的荷兰。

荷兰阿姆斯特丹大学是张雪莹的留学目的地，这所大学位于荷兰首都阿姆斯特丹市，是一所研究型大学，历史悠久。

张雪莹选择的专业课程令她很满意。张雪莹说：“我现在的专业方向是生态与进化，它依旧属于生物科学，但偏向物种保护。许多高校开设的专业是生态学、生态保护学等，而我的专业把生态和进化两个论题结合在一起，这让我非常感兴趣。”

阿姆斯特丹大学的教学方式有些特别，它是一月一课的形式。简单来说就是学生一个月只上一门课，这门课程学完就马上考试，然后下个月再进行另一门课程的学习。

张雪莹说：“每个月都要学习新的课程，准备新的考试。除了这种结课考试，平时小组作业也比较多，还有许多小考，总的来说压力不小。”

虽然课业和考试有压力，但度过了一段适应期后，张雪莹体会到了这种课程制度的快乐。她说：“我觉得这种教学方式很不错，可以让我在一个固定的时间里专心学习一门课，更有针对性，也能学得更扎实。”

去荷兰留学需要会说荷兰语吗？张雪莹认为不必担心，荷兰的英语普及率非常高，不管是本科生课程还是研究生项目，都是以英语教学为主。老师、同学都非常友好，如果有听不懂的地方，可以在课上立刻提出，请老师帮忙解答，也可以下课再请教老师或发邮件。

张雪莹喜欢荷兰的环境，这里生活节奏相对缓慢，走在街上经常能看到人们坐在路边喝咖啡、聊天。张雪莹也和本地人一样骑自行车出行，穿行在这座河渠纵横、桥梁交错的城市中。

对于未来，张雪莹已经有了方向，她希望回国能从事与动物保护相关的工作。

张雪莹说：“选择生物与进化专业，是希望更深入了解生物是如何在自然选择下一次次进化的。只有充分了解物种进化的内部机制，以及生态环境是如何对生物进化造成影响的，我们才能采取有针对性的措施。我希望尽最大努力为地球的生物多样性作出更多贡献。”

(责编：李依环、李昉)