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山西构建三级职工职业技能竞赛体系

2025年01月02日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：山西构建 三级职工职业技能竞赛体系

在山西省太原市举办的全国文物行业职业技能大赛上，选手在修复文物。新华社记者 刘金海摄

在山西省太原市举办的全国文物行业职业技能大赛上，选手在修复文物。新华社记者 刘金海摄

在前不久落幕的第八届全国职工职业技能大赛决赛上，山西代表队获得团体总分第一名，山西省总工会获得最佳组织奖。据悉，山西省总工会逐步构建了以省级大赛为引领，各市和省级产业工会竞赛为主体，企事业单位竞赛为基础的三级职工职业技能竞赛体系，全省每年开展2000场次技能竞赛。

近年来，为提升广大职工技能水平，山西省不断参与举办大型职业技能赛事，搭“舞台”让高技能人才出彩。山西省总工会经济技术部部长韩小燕介绍，山西省总工会以产业工人队伍建设改革为牵引，以职工职业技能竞赛为核心，推动行行设赛场、行行比创新；同时，多元化开展技能培训，集群化打造职工创新工作室，充分发挥高技能人才的“传帮带”作用。

太原市总工会连续4年开展全市百万职工“聚焦‘六新’助力转型”职工职业技能竞赛，累计参赛职工达270余万人次，记功奖励1510人。

除此之外，在山西省委、省政府的推动下，山西省内多部门参与举办“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）竞赛活动。10年来，山西省“五小”竞赛活动参与人次达3281.49万，产出创新成果81.13万项，创造经济效益570亿元。（杨文俊 记者赵向南）

(责编：郝孟佳、李依环)

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