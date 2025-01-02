打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新成像平台改进细胞结构3D可视化精度

2025年01月02日08:50 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新成像平台改进细胞结构3D可视化精度

美国莱斯大学团队开发了一种名为单目标倾斜光片3D（soTILT3D）的创新成像平台，在超分辨率显微镜领域取得重大突破。soTILT3D结合了倾斜光片技术、纳米打印微流体系统以及先进计算方法，具备强大的全细胞、多目标成像能力，能改进当前的细胞结构3D可视化精度。该成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。

在纳米尺度上观察细胞结构对于理解细胞内部复杂的运作机制至关重要，这不仅有助于人们发现健康与疾病状态下的关键细节，还能促进新型靶向治疗的发展及对疾病发生机理的理解。

soTILT3D平台通过其独特的设计和技术整合，极大地提升了成像质量和效率。即便是面对那些传统技术难以处理的样本，它也能展现出细胞结构间精细的相互作用。

具体来说，soTILT3D利用单一目标倾斜光片技术，有选择性地照亮样本的一小部分，有效减少了非焦点区域产生的背景荧光干扰，特别适用于如哺乳动物细胞这样的厚样本成像。此外，该平台集成了特制的微流体系统和金属化微镜，不仅能精准调控细胞外部环境，支持快速更换溶液，而且适合进行无颜色偏移的连续多目标成像，同时允许将光片反射至样本中，确保成像质量。

该平台还应用了包括深度学习在内的高级计算工具，保证长时间内的稳定成像。这一特性使得soTILT3D在处理密集发光点时的速度可达传统方法的十倍以上，大大缩短了捕捉细胞内复杂结构（例如核纤层、线粒体和细胞膜蛋白）详尽图像所需的时间。

soTILT3D平台具备强大的全细胞3D多目标成像能力，可同时追踪细胞内部多种蛋白质的分布情况，并精确测量它们之间的纳米级距离。这意味着，科学家现在能以前所未有的精度和准确性，观察到紧密排列的蛋白质的空间布局，进而获得关于这些蛋白质如何组织以及它们在调控细胞功能中扮演角色的新见解。

该平台的独特优势，在于它能够实现长时间稳定的成像，这对于捕捉细胞内动态过程至关重要。再借助深度学习算法快速准确地分析大数据，就能向人们揭示细胞内部结构间的复杂关系。可以预想，这一成就将加速新型疗法的研发，尤其是针对那些依赖于细胞内部特定分子相互作用的疾病。可以说，细胞成像技术已迈入了一个全新的阶段，其预示着未来生物学研究将更加精细和高效。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部