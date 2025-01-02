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保持核仁小巧可能是细胞抗衰秘诀

2025年01月02日08:49 | 来源：科技日报
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原标题：保持核仁小巧可能是细胞抗衰秘诀

据近日发表在《自然·衰老》杂志上的论文，美国威尔康奈尔医学院通过对酵母的研究发现，细胞年轻的秘密可能是让其核仁保持更小巧。该发现或将催生延长人类寿命的新型疗法。

细胞核内包含细胞的染色体和核仁。核糖体DNA（rDNA）就储存在核仁中。rDNA是基因组中最脆弱的部分之一，且一旦受损很难维护和修复。如果rDNA的损伤没有得到准确修复，就可能导致染色体重排和细胞死亡。

团队此次设计了一种方法，将rDNA固定在酵母细胞核周围的膜上。结果发现，固定或束缚核仁使其体积保持小巧，则核仁延缓衰老的效果与通过热量限制（即吃得少）延缓衰老的效果相当。

从酵母、蠕虫到人类，核仁在衰老过程中都会扩大。相反，热量限制等抗衰老策略则会使核仁变小。有趣的是，在细胞的整个生命周期中，随着细胞的衰老，核仁的扩张速度并非始终如一。在酵母的大部分生命周期中，核仁都能保持小巧体积，但当达到某一临界值时，核仁会突然开始增大体积。

通常细胞达到这一临界值后，只能再分裂大约5次就会死亡。团队表示，越过这一临界值似乎就像是开启了一个“死亡计时器”，细胞进入了最后的倒计时刻。此外团队还发现，体积较大的核仁，所包含的rDNA稳定性也较差。 （记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李依环)

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