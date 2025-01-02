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做好党建工作 为高等教育改革提供强大动能

2025年01月02日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】做好党建工作 为高等教育改革提供强大动能

近日，第二十八次全国高校党的建设工作会议在北京召开。会议强调，推动党建和业务深度融合，发挥党建工作在把准方向、整合资源、支持保障等方面的重要作用，以党建引领高等教育改革，落实学科专业结构优化调整、拔尖创新人才培养、关键核心技术攻关等重点任务。在民族复兴、强国建设新征程上，高等教育发挥着重要的支撑作用，而要实现高等教育高质量发展，就必须进一步推动高等教育改革。以党建引领高等教育改革，是党的全面领导深入贯彻到高等教育领域的必然结果，是扎实做好高校党建工作的内在要求，是我国高等教育发展壮大的重要经验。

党的十八大以来，我国高等教育改革取得历史性成就，建成世界最大规模的高等教育体系，高等教育毛入学率从2012年的30%提升到2023年的60.2%，实现了历史性跨越。《2023年全国教育事业发展统计公报》显示，我国高等教育在学总规模达4655万人，居世界第一位，高等教育实力显著增强。通过“211工程”“985工程”和“双一流”建设，一批大学和一大批学科已经跻身世界先进水平。高等教育服务国家重大战略的能力持续增强，高校获得了60%以上的国家科技三大奖励，承担了全国60%以上的基础研究和80%以上的国家自然科学基金项目，参与研制了超级计算机、北斗卫星导航系统、神舟系列等国之重器。高等教育促进经济社会发展的作用越来越突出，高校成为新质生产力的重要生长极。

当前，我国高等教育改革不断推进，在提升高等教育改革匹配社会需求的精准度、确保人才培养与市场需要耦合、完善高等教育改革联动机制、加强有效措施连贯性等方面持续发力。主要包括：促进激发高等教育动力活力的“放管服”改革落实，深化教育、科技、人才一体化战略的科教融合体制改革，加大高校人事人才体制机制改革力度，推动适应新发展格局的高等教育供给侧改革，创新适应知识生产新模式的教学科研组织方式等。解决这些问题，既需要不断深化对高等教育改革规律的认识，更需要发挥高校党建工作的重要作用。

以党建保证高等教育改革的方向。中国高等教育改革有着世界高等教育改革的一般规律与特性，也有自身独特的改革逻辑和发展脉络，最重要的一点就是要确保社会主义办学方向。高等教育改革要以党的政治建设为统领，落实好党委领导下的校长负责制，确保党的教育方针在高校得到贯彻。要把“为党育人、为国育才”作为理念、责任和使命贯彻到高等教育改革全过程，培养社会主义的建设者和接班人。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，促进高等教育形成强大思政引领力。以党建加强高等教育改革的顶层设计，加强体制机制建设，从全局着手，整体擘画、系统集成、协同推进，努力做到统合力量、整合资源、凝聚共识，引领高校顶层设计的建立和完善，为高等教育改革保驾护航。

以党建破解高等教育改革的难题。做好高校党建工作，为破解高等教育改革难题提供精神动力。改革没有完成时，只有进行时，必须有敢于冲破利益固化藩篱、将改革进行到底的决心。做好高校党建工作，就是要将改革精神贯彻下去，让高等教育在改革的洪流中获得高质量发展。做好高校党建工作，为破解高等教育改革难题提供人才支持。近年来，教育部组织2800余名全国普通高校党委书记和校长、8万余名领导班子成员和中层骨干、8.8万名学生党支部书记开展全覆盖集中培训，全国高校“双带头人”教师党支部书记配备比例超过97%，高校3.2万名高层次人才队伍中党员占比超过60%。这些都是新的历史时期推动高等教育改革所依靠的人才力量。要持续增强高校党组织政治功能和组织功能，引领广大师生积极投身改革。

高等教育改革是一项复杂的系统工程，需要绵绵用力、久久为功。要切实发挥好高校党建工作在保证方向、整合资源、汇聚共识方面的作用，持续为高等教育改革注入强大内生动能。

（作者：刘海军，系西南石油大学马克思主义学院副教授）

(责编：李昉、李依环)

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