原标题：深圳：职业教育高端发展再落一子

2024年12月27日，深圳城市职业学院正式揭牌。作为广东省首家以技师学院为基础设立的高等职业院校，揭牌仪式上，盐田区、龙岗区、坪山区等产业大区，比亚迪、华为、大族激光等行业龙头，以及深圳市机械行业协会，与深圳城市职业学院代表共同签署了《人才培养战略合作框架协议》。

“多年来，深圳技师学院（深圳城市职业学院前身）为我们输送了大量技能人才，该校的职业教育和技工教育成果是产业界有目共睹的。现在，又有了高等教育赋能，我相信这里的毕业生一定会更受欢迎。”一位参与签约的产业界人士对于新设立的深圳城市职业学院信心十足。

同样充满信心的还有该校的广大师生。揭牌仪式当天，中德智造学院2022级机电一体化专业的几十名同学正在进行实操课。上午的课程都是西门子国际机电工程师认证课程，同学们几人一组，围坐在电脑前反复调试，电脑旁则是一组小的器械在运转。

“今天我们练习的内容是皮带机编程，电脑旁的器械就是小型皮带机，同学们不但要学会控制工件在皮带上移动、反转，还要掌握让工件穿过光栅后停止皮带等操作。”正在上课的老师李卫华说。

“我们这一层四个教室，从教学生理解可编程序控制器以及触摸屏的结构、原理和工作过程，到让学生熟悉机电一体化子系统的结构，到最终让他们在简版的自动化生产线上实际操作，我们都是按照真实的产业场景培养学生，以便他们走上工作岗位后能迅速适应，马上发挥自己所掌握的技能。”该校中德智造学院副院长陈恒亮介绍，除了培养一大批优秀的产业技能人才，学院也有不少毕业生进入科研领域，成为能够独当一面的工程师。

“例如我院2021届毕业生陈恒，他在毕业后加入中国科学院深圳先进技术研究院，协助科研人员探索机械替代人工实验的新途径，成功开发出一款DNA涂布装置，代替了以往需要手动进行的实验流程。”陈恒亮相信，随着深圳城市职业学院的设立，随着大量优质生源入学，将来像陈恒这样既会实操、又懂科研的技术技能人才将更为普遍。

当前，广东正加快推进产业转型升级。先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等产业高质量发展，对技术技能人才队伍建设提出了更高要求。深圳市人力资源保障局副局长马艳说，“我们以深圳技师学院为基础，设立专科层次的深圳城市职业学院，就是要促进职业教育、高等教育、技工教育融通发展，充分发挥职业教育的产教融合优势、高等教育的科研教研优势和技工教育的实操教学优势，实施跨界创新、集成创新，探索人才培养新模式、新途径，培养具有扎实理论基础、实操动手技能和科研创新能力的高素质人才。”

（记者 严圣禾）

(责编：李昉、李依环)