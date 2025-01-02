原标题：最大超导磁体动态测试设施建成

日前，由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体所建设运行的国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统”子系统“聚变工程堆中心螺管系统”完成首轮测试实验，最大测试电流达到稳态48kA，超过47kA的设计值。

实验结果表明，该设施达到总储能406.7MJ、可用测试磁体内径1500mm、最高场强12T、接头电阻0.1nΩ，全面达到设计指标，成为国际尺寸最大、实验条件最完善的大型超导磁体动态性能测试系统。

“聚变工程堆中心螺管系统”的目标是建成大型超导磁体及实验系统，开展针对未来聚变工程堆运行工况下，超导中心螺管磁体强电磁场、高压快速变化、系统可靠性等系列实验，为我国聚变工程堆建设奠定坚实基础和获得充分的运行工况数据。历时近10年，项目组解决了大型聚变堆超导磁体设计、低阻超导接头、超低温磁体绝缘、失超保护、大型低温、高电流电源及快速磁场变化安全控制等多项关键科学技术问题，成功研制并建成最大的超导磁体及测试系统，实现超导磁体材料、设备、系统100%国产化。

该系统的建成，不仅能为未来聚变堆提供良好的实验条件，同时也为低温、材料、凝聚态物理、超导应用等其他领域提供了一流的大型测试平台。（记者丁一鸣、常河）

(责编：李昉、李依环)