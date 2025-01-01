原标题：全国中小学科学教育专家委员会成立大会暨第一次全体会议召开

近日，教育部在京召开全国中小学科学教育专家委员会成立大会暨第一次全体会议。教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席会议并讲话，全国中小学科学教育专家委员会总委会主任委员、北京师范大学党委书记程建平出席会议。会上，王嘉毅为专家委员会委员代表颁发聘书。

会议指出，加强新时代中小学科学教育，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，站在党和国家事业兴旺发达、后继有人的战略高度作出的重大决策部署。成立专家委员会是加强中小学科学教育工作的重要举措，要深刻认识把握加强中小学科学教育工作对建设教育强国的重大意义，加快形成科学教育有效途径和人才培养创新模式，推动构建高质量科学教育体系。

会议强调，要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和全国教育大会精神，确保全国中小学科学教育专家委员会切实发挥作用。一要发挥决策咨询作用，为中小学科学教育下一阶段工作把准方向、精准施策。二要发挥专业支撑作用，对STEM教育、人工智能等科学教育领域热点方向进行前瞻性研究，引领带动各地各校科学教育改革发展。三要发挥改革探索作用，积极甄别、培育、推广科学教育先进教学方法模式及优质资源。四要发挥宣传引导作用，解读相关政策、传递科学声音、回应社会关切、促进理解支持，激励中小学生树立科技报国远大志向。

会议要求，全国中小学科学教育专家委员会要锚定2035年教育强国、科技强国、人才强国建设目标，以高标准建立健全各项工作机制，准确把握政策，坚持问题导向，聚焦成果转化，围绕中小学科学教育领域的重点任务、热点焦点和瓶颈问题，以扎实过硬的工作作风发挥好教育研究、决策咨询、教学实践、推广传播等作用，满足人民群众更高质量、更加多样的教育需求。

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