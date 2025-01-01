原标题：全国高校辅导员队伍建设工作现场会召开

近日，全国高校辅导员队伍建设工作现场会在天津大学召开，深入贯彻落实党的二十届三中全会和全国教育大会精神，认真学习领会第二十八次全国高校党的建设工作会议精神，对进一步加强新时代高校辅导员队伍建设工作进行动员部署。

会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视高校辅导员队伍建设工作，高校辅导员配备取得突出成效，队伍培训实现常态化覆盖，科研支持和专业培养力度持续加强，先进典型示范作用有效提升。特别是今年《全面加强新时代高校辅导员队伍建设行动方案》印发以来，各地各高校主动谋划、积极探索，统筹落实更加有力，培养供给更加多元，条件保障更加坚实，示范引领更加显著，积累了鲜活经验。

会议强调，要深刻认识新形势新挑战新要求，切实增强做好高校辅导员队伍建设的责任感紧迫感，明确队伍建设重点任务。要做到“定性、定位、定向、定编、定标、定格”有机结合，充分认识加强辅导员队伍建设的深刻内涵，发挥辅导员队伍在实施新时代立德树人工程中的重要作用，引导辅导员队伍聚焦主责主业实现专业化、职业化、专家化发展；坚决落实编制配备的要求，为辅导员潜心育人、安心从业提供制度保证，以育人实效为导向，建立辅导员工作科学化、标准化体系，运用好考核评价结果，有效调动队伍工作积极性。

会议要求，要善用机制推进，善用政策调度，善用工程牵引，融入评价推进，善用追责约束，善于统筹协调，扎实推动《全面加强新时代高校辅导员队伍建设行动方案》落地见效，高质量建设好新时代高校辅导员队伍，为实施新时代立德树人工程提供有力支撑。

会前，与会人员参观了天津大学心理健康教育中心、就业指导中心、国家大型地震工程模拟研究设施育人实践基地和南开大学辅导员一站式主题教育空间、辅导员入驻学生社区工作站等。北京市委教育工委、辽宁省委教育工委、上海市教卫工作党委以及山东大学、中南大学、西安交通大学作交流发言。全国31个省（区、市）党委教育工作部门和新疆生产建设兵团教育局分管负责同志，教育部直属高校、部省合建高校和部分其他部委属高校分管负责同志参会。

(责编：郝孟佳、孙竞)