视源股份未来教育集团（希沃）总裁张凌发言。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京12月27日电 （记者李昉） 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。视源股份未来教育集团（希沃）总裁张凌在论坛上分享了数智化赋能高校高质量发展中的探索和实践。

张凌认为，教育数字化实践依托于三个重要方面，一是数字化技术；二是教育实践理论；三是教育场景。希沃在过去15年探索中，积累了大量对学校、教师、教室等教学资源上的覆盖和支撑，目前，全国280万间课室正在常态化使用希沃的产品，全国800万老师在使用希沃软件和平台，专用于教师教学的希沃教学大模型2.0也已于今年10月发布。

张凌表示，希沃教学大模型专注于三个方面，第一，服务于教师发展；第二，服务于教育治理；第三，服务于学生成长。教师发展在教育治理的链接作用下，最终会作用在学生成长上，这也是大模型助力教育的终点。此外，教育数智化技术还要秉持科技向善的原则和底线，育人本身要回归到人的本身，教育数智化技术应该让人成为有情感、知善恶、会生活、有温度的活生生的人。

张凌表示，在希沃对高校教育教学的探索实践中发现，教、学、管三个方面，都在发生巨大变化。在教的方面，从过去单向讲授型课堂慢慢变成研讨对话型课堂，跨空间、跨场景、线上线下混合教学也越来越普遍。高校教学越来越重视教学方式的创新、学生自主学习和协作能力的发展。因此，希沃教学大模型从教学方式和教学方法上入手，从教学态度、内容、方法等方面，为教师课程提供对比参考与改善建议。在管的方面，通过数字技术与预训练，大模型可以作为AI教评员的角色，提供评课参考，结合专家意见进行修正，最终形成常态化AI反馈，助力教学水平的持续提高。

在高校人才培养上，希沃也在探索U（高校）-G（政府）-B（企业）-S（学校）的模式，从企业到高校，做全流程的人才培育，联手师范类院校解锁“新教师”的培养新模式，从AI怎么帮助老师备好课、上好课，到上完课以后怎么帮助老师获得高质量反馈，AI贯穿全流程，帮助未来教师发展与成长。

张凌最后表示，数字技术最终要引领智慧教育，让数字技术更好地赋能创新型人才培育，赋能高校高质量发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)