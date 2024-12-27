北京师范大学党委副书记刘辉发言。人民网记者 任峰涛摄

人民网北京12月27日电 （记者李昉） 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。北京师范大学党委副书记刘辉表示，科技创新靠人才，人才培养靠教育，教育的关键在教师，加强高素质专业化教师队伍建设是巩固教育强国建设的重要根基。

刘辉指出，加快建设教育强国、办好人民满意的教育，关键要解决好“均衡化”和“高质量”这两个问题。一方面，学校通过实施“强师工程”“优师计划”，为中西部欠发达地区输送了大量优质教师资源，有效改善当地教师队伍质量和基础教育生态；另一方面，学校积极探索拔尖创新教育人才培养新路径，推动实施“卓师工程”，培养“三优三好”的未来“教育家型教师”，为教育强国建设夯实人才基础。

“要推动全民族文化科学水平与人口素质的整体提升，带动我国从人力资源大国迈向人力资源强国。”刘辉介绍，近年来，学校充分发挥学科优势，深入开展“全民素养教育工程”，以高质量教育供给服务各级各类教育主体，助力提升全民综合素质和国家人口高质量发展。学校通过构建新时代大中小幼学生发展核心素养体系、开展国民通识教育课程和心理健康教育服务等方式，为提升全民素养提供了有力支持。

在谈到科技创新方面，刘辉认为，高质量的教师教育将促使高校教师既做教学能手又做科研高手。学校实施“卓越科研”战略，推动广大教师聚焦国家战略布局和重大科研领域，开展有组织科研和自由探索相结合的科研创新模式，提升服务国家重大战略需求的科研能力。

她同时提到，学校未来要不断完善师范教育学科结构，积极布局新工科，筹建工程教育训练中心，在培养方案中增加信息技术、工程技术方面的课程；基于“学科+教师教育”的培养模式，建立跨学科教师教育平台。学校还将积极探索人工智能赋能教师教育的创新实践，加大教师教育的优质数字资源供给，推动教师教育转型升级。

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