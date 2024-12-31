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研究显示轻断食可能抑制毛发生长

2024年12月31日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：研究显示轻断食可能抑制毛发生长

记者12月28日从西湖大学获悉，该校生命科学学院、西湖实验室研究员张兵团队的最新研究发现，间歇性禁食会诱发激活的毛囊干细胞凋亡，进而抑制毛囊再生和毛发生长。该发现有助于科学认识间歇性禁食，也就是人们常说的轻断食。相关研究日前刊发在国际学术期刊《细胞》。

张兵团队长期致力于皮肤干细胞调控机制及皮肤和毛发再生研究。本次研究源于实验室的意外事件：一位实习生忘记给小鼠投喂饲料，致使小鼠断食一天。研究人员在后续观察中发现，该小鼠的毛囊干细胞出现凋亡现象。

对此，张兵联想到现在流行的轻断食。如果一次禁食会杀死小鼠毛囊干细胞，那常见的轻断食方式是否会影响毛囊再生和毛发生长？团队以此为契机展开了深入研究。

目前，常见的轻断食方式包括16/8限时进食（即每天只在固定的8个小时进食，剩下的16个小时不进食）、隔日断食和每周两天断食等。研究团队设计了3种小鼠进食方案：正常饮食组、16/8限时进食组以及隔日禁食组，并在实验前将小鼠毛发剃除。96天后，正常饮食组小鼠的毛发恢复如初；而16/8限时进食组和隔日禁食组小鼠仅有部分区域的毛发恢复，且毛发稀疏。

进一步实验监测发现，3组小鼠食物摄取总量并无显著差异，毛囊干细胞凋亡程度与禁食时间长短呈正相关：将小鼠的禁食时间延长至21小时，其毛发再生几乎被完全抑制；将小鼠的禁食时间缩短至12小时，其毛发生长恢复正常。研究团队开展的人群实验同样表明，间歇性禁食导致毛发生长速度明显下降，不过相比小鼠实验而言程度较轻。

“从演化的视角来看，对人类祖先而言，也许吃饱是偶然，饥饿才是常态。面对饥一顿饱一顿的现实，生命体做出了精细化的应对策略。”张兵分析，间歇性禁食或许触发了一种古老的“刹车”机制，用于暂停身体部分组织器官的再生活动，以适应食物供应的波动。（记者刘园园）

(责编：郝孟佳、李昉)

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