原标题：全球半数以上心血管病例与高收缩压紧密相关

记者12月29日从哈尔滨医科大学获悉，该校副教授王明思、副教授李亦兰和教授黄卫东组成的研究团队发现，高收缩压作为可调控的关键因素，与全球超半数的心血管疾病伤残调整生命年紧密相关。研究成果日前发表于国际学术期刊《欧洲预防心脏病学杂志》。

心血管疾病是全球性的健康“杀手”，其病因包括高血压、高胆固醇、不良生活习惯及环境污染等，复杂的病因给疾病防治带来了障碍。心血管疾病伤残调整生命年是衡量人群心血管疾病负担的综合指标，用于量化心血管疾病从发病到死亡所损失的全部健康寿命。

研究团队的数据揭示了严峻事实：2021年，全球55岁及以上人群中，心血管疾病的发病率、伤残调整生命年率及死亡率均居高不下。而在不同社会经济发展水平的国家和地区，心血管疾病的负担差异显著。与女性相比，男性的心血管疾病负担更重；80岁以上人群的发病率显著上升。

研究发现，高收缩压与全球54.57%的心血管疾病伤残调整生命年紧密挂钩，成为首要的可调节危险因素。有效控制高收缩压，对于预防缺血性心脏病、中风等疾病，减轻全球心血管疾病负担而言，具有不可估量的价值。

此外，饮酒、吸烟、高血糖等因素也与特定心血管疾病紧密相关。预测模型显示，在未来几十年内，尽管某些心血管疾病的发病率可能保持稳定或略有下降，但风湿性心脏病、肺动脉高压等疾病的负担将持续增加。

研究团队介绍，通过控制主要危险因素，特别是高收缩压和高胆固醇水平，全球公共卫生治理水平和人类心血管健康状况有望得到显著改善，这需要人们培养健康的生活习惯，以及政府、社会、医疗机构等方面的共同努力。

研究团队就心血管疾病预防提出以下建议：要进行高血压控制，定期进行血压监测，通过健康饮食、适量运动及服用必要药物，将收缩压控制在130毫米汞柱以下；进行饮食调整，减少高脂肪、高胆固醇食物摄入，增加饮食中果蔬及全谷物的比例；要戒烟限酒；减少固体燃料使用，避免长时间暴露于污染环境中；定期进行有氧运动，如散步、游泳、骑自行车等；定期进行健康检查，尤其是老年人和高风险人群，通过及早发现和干预，可以有效降低心血管疾病的发生率和死亡率。（记者朱虹 通讯员衣晓峰 孙理）

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