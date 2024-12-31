原标题：成纤维细胞“变身”诱导心肌细胞

韩国高丽大学研究团队开发了一种创新技术，能够直接将人体内的成纤维细胞（一种常见的结缔组织细胞），转化为成熟且功能完整的诱导心肌细胞。该成果发表在最新《实验与分子医学》杂志上，为再生医学领域带来了新希望。

传统的直接心脏重编程方法旨在跳过中间的干细胞阶段，直接将成纤维细胞转换为心肌细胞。尽管这种方法潜力巨大，但一直难以生成足够成熟和功能完善的心肌细胞。此次，团队通过激活JAK2-STAT3信号通路克服了这一难题，这项新技术使用了成纤维细胞生长因子4与维生素C的组合，不仅加速了细胞的成熟过程，还增强了它们的功能。

为了验证这种方法的效果，团队运用了RNA测序、荧光成像和电生理测试等先进手段。结果显示，转化后的心肌细胞表现出更好的结构特征，包括清晰的肌节和T小管边界，以及更强的电活动和离子通道功能。这表明，新方法可以更高效地生产出与天然心肌细胞相似的细胞。

最令人振奋的是，这种从患者自身组织中生成成熟心肌细胞的技术，未来有可能用于修复因心脏病发作或其他心血管疾病造成的损伤。如果这项技术能够成功应用于临床治疗，未来将能提供一种用于心脏组织再生的个性化解决方案，从而在治疗心血管疾病方面迈出重要一步。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)