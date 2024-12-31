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2023年全国科普工作经费投入首次突破200亿元

2024年12月31日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：2023年全国科普工作经费投入首次突破200亿元

　　全国科普经费投入创新高！科技部30日发布的2023年度全国科普统计数据显示，2023年全国科普工作经费投入首次突破200亿元规模，筹集额达到215.06亿元，比2022年增长12.60%。

　　统计数据表明，以公共财政支持为主的科普经费投入格局稳健持续，各级政府部门拨款167.11亿元，比2022年增长8.3%，占2023年全国经费筹集额的77.7%。全国人均科普专项经费5.76元，比2022年增加0.46元。科普活动支出81.87亿元，占2023年科普经费使用额的39.42%；科普场馆基建支出31.37亿元，占15.1%；科普展品、设施支出22.72亿元，占10.94%。

　　2023年，科普工作人员队伍建设在“小核心+大协作”模式下多点推进，形成以专职人员为核心、兼职人员为补充、志愿者为后备的人才蓄水池，全国科普专、兼职人员共计215.63万人，比2022年增长7.99%。其中，科普专职人员29.32万人，科普兼职人员186.31万人。中级职称及以上或大学本科及以上学历的科普人员数量达到134.99万人，比2022年增长10.11%。

　　2023年，科普基础设施建设稳中求进。全国科技馆和科学技术类博物馆共计1779个，比2022年增加96个。其中，科技馆703个，科学技术类博物馆1076个。全国共有青少年科技馆站519个，城市社区科普（技）专用活动室4.8万个，农村科普（技）活动场地16.19万个。

　　公众参与各类科普活动的相关数据颇为亮眼。2023年全国组织线上线下科普（技）讲座130.54万次，吸引19.26亿人次参加；举办线上线下科普（技）专题展览10.75万次，共有5.14亿人次参观；举办线上线下科普（技）竞赛4.13万次，参加人次达5.66亿。2023年全国科技活动周以“热爱科学 崇尚科学”为主题，举办线下线上各类科普专题活动12.65万次，共有4.48亿人次参加。

　　网络化科普成为科普传媒矩阵中具有广泛影响力的重要阵地。数据显示，2023年全国科普类网站建设2045个；科普类微信公众号建设9561个，关注数10.45亿个。电视台播出科普（技）节目22.69万小时，科普期刊发行6622.92万册，科普图书发行4989.74万册，科技类报纸发行8026.41万份。

　　全国科普统计工作由科技部相关司局负责，中国科学技术信息研究所承担。全国科普统计数据是目前国内统计范围最广、涵盖面最大、内容最丰富、最为权威的政府科普工作基础数据。 （记者刘垠）

(责编：郝孟佳、李昉)

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