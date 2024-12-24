原标题：“我愿做一棵服务民生的小树”

2020年7月18日，杨阳为贵州省铜仁市碧江区坝黄镇长坪村老人发放守护包。受访者供图

如何有效帮助易地扶贫搬迁群众、乡镇困境老人、留守儿童？如何为乡镇留守妇女拓宽就业渠道？……从长沙民政职业技术学院毕业后，杨阳选择成为家乡的一名基层社会工作者，这些问题也成为他整日里的所思所想。

8年来，他日复一日的贴心服务得到了群众的认可和称赞，先后荣获铜仁市“最美青工”“贵州省最美社会工作者”等荣誉称号。前不久，杨阳获得了2023—2024年度“高校毕业生基层就业卓越奖学（教）金”奖励。

“我想用自己的专业优势回报社会”

到长沙民政职业技术学院系统学习社会工作专业知识，是杨阳走出家乡贵州的起点。

入校不久，老师们讲述自己援助汶川地震受灾群众的故事，深深打动了杨阳。“当时，老师们带领学长、学姐，日复一日守护在一位失去亲人的老人身边，耐心倾听、真诚安慰、悉心照料，让老人眼中逐渐恢复了光彩，开始愿意重新面对生活。这让我感受到了社会工作的力量。”

受到鼓舞后，杨阳报名参加了关爱孤寡老人的社会服务实践，定期去学校附近养老院，陪老人聊天，为他们表演节目，给他们带去温暖与陪伴。在校期间的社会服务实践和专业实习经验，让他对社会工作有了更深的认同感，也让他立志于投身社会福利事业，“我希望能为更多生命点亮希望之光”。

毕业后，杨阳开始从事社会工作执业服务。“在北京、长沙等多地辗转期间，我无数次回想起自己的家乡。我想用自己的专业优势回报社会，更想为铜仁需要帮助的群众奉献出属于自己的力量。”

经过思考，2016年，杨阳回到家乡，投身基层，开始了他的社会工作创业之旅。

2017年2月，在学校老师的支持下，杨阳成功取得了社会组织登记证书，成立了铜仁第一家由返乡青年创立的社会工作服务机构——铜仁市帆锦社会工作服务中心，正式踏上了带领更多社会工作者服务西部基层之路。

事业开展初期，杨阳受到了很多现实阻碍。他说，是对社会工作的坚信和执念，还有学校老师对工作团队给予的指导和支持，让他一次次克服困难，不断坚持前行。

“走出大山的时候，我得到了老师们的教导，学会了帮助别人的本事；回到大山以后，我力求将每一件能够提高群众生活幸福度的事情办好、办实。”杨阳说。

“关键是要站在群众的角度思考问题”

如何为乡镇基层群众提供高质量服务？

“关键是要站在群众的角度思考问题。”杨阳说。

有一个单亲家庭的10岁女孩，长期缺乏家长的教导，存在饮食不健康、穿着不卫生以及学习主动性差等问题。在了解这一情况后，杨阳经常上门同女孩谈心、玩耍，陪她一起整理自己的物品。

在杨阳的帮助下，女孩增强了爱护环境的意识，养成了良好的学习习惯，整个人变得干净、健康、自信了，学习成绩也有所提升。

在易地搬迁社区、乡镇村寨，有很多孩子和老人需要社会工作者付出大量时间和精力进行帮扶。杨阳深知个体力量单薄，便开始带着问题寻求外界的帮助。

他积极对接慈善基金会，通过慈善募捐合作的方式，为大山的孩子们带回了爱心健康包，并将从基金会学到的卫生健康知识通过一场场的社区教育活动传授给孩子们。

他还经常看望空巢独居老人，陪他们聊天，并组织活动帮助他们化解孤独。同时，他还帮助困境老人办理低保，帮助高龄老人处理家庭纠纷事件，为受灾老人争取社会救助……

日复一日心贴心的服务，成为他一心为民、扎根基层一线的真实写照。

“在基层大地上向下扎根”

日积月累，杨阳从一名普通社工逐渐成长为一名有着丰富工作经验的全科社工。

他善于总结，将自己的工作经验梳理成心得体会。“每次有新进社工加入，我都会手把手教学，耐心指导并为他们的工作方向提供具有针对性的建议。”杨阳将自身经验毫无保留地传授给年轻社工，帮助他们快速融入工作。

他还注重思考，积极推动机构党团、人才队伍、业务水平等全面发展，让本土社工更专业、更好地服务社会，更将社工精神不断传承。

“能够用我的专业知识和实际行动，为困境群众建立社会支持体系，帮助他们走向生活正常轨道，我体会到了前所未有的满足感和成就感。”杨阳告诉记者，近8年来，他带着团队走街串巷、攀山越岭，累计服务困境群众16万余人次，足迹遍布铜仁市2区8县66个乡镇街道，整合中央、省、市级政府部门和基金会服务项目52个，累计资金600余万元。

“自己的人生因社会工作而兴，也因社会工作实现了对大山的守望。”杨阳说，“我愿做一棵服务民生的小树，在基层大地上向下扎根、向上生长，为党和政府的民生事业添砖加瓦。”（记者 胡若晗）

(责编：郝孟佳、李昉)