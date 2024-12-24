原标题：破解边境城市的“留”量密码

在刚刚落幕的“黑龙江人才周”校园引才活动中，黑河市展位前求职者络绎不绝。自该活动开展以来，黑河市共引进高校毕业生167人，引才成功率近90%。

这是近年来黑河市人才加速聚集的缩影。2022年以来黑河市吸引青年人才9969人，其中产业经济类人才超50%，青年人才持续回流态势明显。

这座边境口岸城市的“留”量密码是什么？人才回流给这座城市带来了什么？12月22日，科技日报记者就此采访了相关负责人。

近年来，黑河市在人才政策创新上频频发力，推出了“黑河人才新政3.0版”，并配套出台了系列政策，构建起“1+N”人才政策体系。

“根据上述政策，引进到黑河的、符合条件的顶尖创新创业团队，将获得300万元至1000万元的资金扶持。”黑河市科学技术局局长赵丽华介绍，“此外，政策不仅注重资金扶持，还在科技创新平台建设、高新技术企业培育、企业科技成果转化等方面给人才提供了全方位、多层次的支持。”

值得一提的是，黑河市还特别注重青年科技人才成长，出台相关政策支持他们“挑大梁”“当主角”。有关单位建立企业引才奖补机制，支持青年科技人才到企业开展创新活动。同时，黑河市还建立青年科技人才导师制度，由业务骨干和企业家担任导师，为青年科技人才提供指导和帮助。

有了政策的加持，黑河市近年来在现代农业、寒地试车、跨境电商等领域，集聚了近万名高素质人才，引才数量同比增长超过50%，为城市发展注入活力。

在政策的推动下，黑河市的高端人才不断释放创新活力。最近，由黑河市科研人员与哈尔滨工业大学共同研发的我国第一台全天候智能激光除草机器人，在黑河市爱辉区“上岗”。

“这台机器人能够准确识别杂草，并通过激光照射进行精准清除，完全不需要使用化学除草剂。”相关负责人向记者介绍，随着技术逐渐成熟，这种智能化设备有望在国内大范围推广。

为更好地发挥高端人才的引领作用，黑河市积极搭建各类创新平台。目前，黑河市已经建成3个省级科学家工作室、5个省级产业技术研究院，并获批博士后创新实践基地4处、省级野外科学观测研究站2处。这些平台正在加速汇聚青年科学家和创新团队。

同时，为健全人才服务保障体系，黑河市实施“人才安居”行动，建设人才公寓、专家公寓，落实“租购补”住房保障政策，优化人才就医、出行等服务。相关单位设立人才服务专窗，推出“首席服务员+专班代办”服务模式。（记者 朱 虹）

(责编：郝孟佳、李昉)