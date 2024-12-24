原标题：牢记嘱托，在党的领导下奋力前行

调试补光灯，学习带货模式，打磨直播文案……新学期，复旦大学材料科学系学生王海冰当起了农产品销售“主播”：“老师带我们去浙江嘉善红菱村，了解农产品从田间地头走向餐桌的全过程。我真切感到，乡村振兴,我们青年学生也能出份力。”

让王海冰如此兴致勃勃的，是一堂“强国之路”大思政课。这门课不拘泥于课本，而是从校情、学情、国情、社情出发，引导学生从“学会学”到“学会问”“学会做”；不局限于一个学期，而是以“学思践悟”四步两阶设计引导学生用两年时间关注思考、分析解决“完整问题”；主讲人有500余位之多，汇聚国家级人才、思政工作队伍等多方力量……

在鲜红的党旗下阔步向前，扎根中国大地办教育。党的十八大以来，全国各地各高校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面落实立德树人根本任务，主动服务国家重大战略需求，以高质量党建引领推动学校事业发展。随着近日第二十八次全国高校党的建设工作会议召开，各高校及广大师生更是步履坚定、奋力前进。党的旗帜，高高飘扬在高校阵地、飘扬在师生心间。

强基固本 加快构建高质量党建工作体系

“之前，我们是师生、朋友，还是团结协作的同事。在此之后，我们成为拥有共同信仰的共产党员。”在同一场党员发展会上，与自己的学生陈键飞一起被批准入党——在清华大学计算机系教授朱军的“人生表盘”上，这是一个“特殊且重要的定格”。

在党员发展会上，这位曾获得诸多荣誉的青年科学家回忆起少时在洪灾中吃救济粮、大学时接受国家资助的往事，一度哽咽。而在目睹家乡脱贫摘帽后，他的信仰愈发坚定：“我开始和学生一起认真思考，如何做才能无愧于新身份赋予的荣光。”

紧扣新时代知识分子特点开展思想政治工作，重视在学术骨干和青年教师中发展党员，是清华大学党委广撒深播信仰火种的有力举措。数据显示，该校自2018年成立“青年教师骨干领航工作站”以来，6年中累计发展工作站成员入党140余人，其中高层次人才50余人。

党旗飘扬，依托制度建构。党的十八大以来，《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》修订印发，《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》《关于加强民办学校党的建设工作的意见（试行）》《关于加强高校党的政治建设的若干措施》等文件相继出台，党对高校全面领导的“四梁八柱”系统搭建。全国各地各高校不断深化党的建设制度改革，着力增强党组织政治功能和组织功能，全面提升党建工作水平。

思想武装如何入脑入心？“沉浸式”党课给出了答案——

早上在杨家岭革命旧址聆听《“窑洞对”及其现实启示》，下午在王家坪革命旧址感受伟人家风，晚上分组结合工作实际交流研讨——这是湖南化工职业技术学院以“用主题学习的方式践悟，以喜闻乐见的方式践学，以体验的方式践行”三种学习法推动理论学习创新的生动一课。该校以“三会一课”为载体，建立“1+N”主题学习制度，不仅带领广大党员干部读原著、学原文、悟原理，还深入开展“一月一课一片一实践”活动，鼓励党员干部走进农村、工厂企业开展实地学习，不断深化学习内容。

党建工作如何更有活力？来看VR与党建的“美妙相遇”——

戴上VR头盔，立刻置身于党史馆正中央，通过定位追踪设备交互控制前行方向，可以自由行走其中，深切感悟党的光辉历程——在学校“以学科专业优势创建党建品牌”的活动推动下，东北大学理学院物理系党支部坚持做好“新时代VR党员教育中心”建设，把虚拟仿真技术融入党建活动。

一项项务实制度接连出台，一个个创新举措强基固本……高校高质量党建工作体系加快构建，党对高校的全面领导持续加强。

培根铸魂 着力培养担当民族复兴重任的时代新人

“大家要度过更有意义的大学生活，为实现中国梦作出积极贡献，成为具有为国奉献钢筋铁骨的‘钢小伙’‘钢姑娘’。”北京科技大学校长杨仁树以“感恩自强，不负韶华”为题为2024级本科新生讲授“开学第一课”。近年来，北京科技大学、中南大学联合70余所高校、行业企业、科研院所成立“钢筋铁骨”育人共同体。

党旗飘扬，映照初心使命。近年来，教育战线紧紧围绕立德树人根本任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，不断推动高校思想政治教育创新发展。

讲深讲透讲活道理，“大思政课”体系日益完善。全国高校开好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想概论课。习近平新时代中国特色社会主义思想研究和中国特色哲学社会科学研究两类重大专项深入实施，以体系化学理化研究阐释帮助师生更好掌握正确的立场、观点、方法。教育部组织高校师生开展“青春告白祖国”“青春献礼二十大，强国有我新征程”主题宣传教育等活动，推动新时代伟大成就融入高校思想政治工作。

构筑党建前沿阵地，“一站式”学生社区不断建强。在华中科技大学“一站式”学生社区，学生日常生活的“神经末梢”转变为思想引领、发展指导、生活保障等工作“前哨”。组建“党员先锋队”、设置“党员先锋岗”“党员挂牌寝室”，校党委书记、校长带头走进社区讲授“深度中国”青年思政课、“毕业生党员最后一课”，开设聚焦学生发展的“能力提升工作坊”“学业提升营”……“校区就是社区，社区就是课堂”，有效打通了高校育人的“最后一公里”。

一堂堂“大思政课”入脑入心，一次次育人活动引领成长……高等教育“为党育人、为国育才”的定位更为凸显，培养担当民族复兴重任时代新人的步伐更加稳健。

丹心报国 推进党建工作与办学育人深度融合

虽已年逾八旬，但中国工程院院士、中国海洋大学教授管华诗依然初心不改。致力于海洋药物研发40余年，这位主持编著了我国首部大型海洋药物典籍《中华海洋本草》的老党员，将“谋海济国”的信念书写在蔚蓝大海上，如今最大的心愿依然是向海“问”药。

打造中国的“蓝色药库”，是管华诗的前进目标。“党旗所指就是前进方向，国家所需就是使命担当，人民期望就是奋斗目标”，是海大人百年来铭记于心的奋斗方向。

党旗飘扬，镌刻奋进足迹。在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史进程中，作为教育强国建设龙头的高校，必须积极探索党的建设与事业发展深度融合的路径，切实以高质量党建引领推动事业高质量发展。近年来，教育部制定党建与思想政治工作融入高校事业发展评价体系，以评价为导向促进党建与教学科研管理深度融合。各地各高校不断完善党建与事业融合发展的制度机制，加快把组织力量、组织优势有效转化为发展动力、发展优势。

依靠组织力量，充分保障有组织科研。北京大学推动怀柔科学城“一设施三平台”和怀密医学中心联合党建工程，充分发挥党组织攻坚克难的战斗堡垒作用。目前，全校已有超过400个教师党支部与校外机构党组织达成共建意向，共建单位覆盖科研院所、地方政府、军工央企等领域。

聚焦产研融合，写好服务发展实践新篇。苏州大学把发挥党组织政治功能和组织功能作为关键抓手，推进“高校对接产业链党组织”行动，与地方生物医药、新材料等近20个产业链党组织共建合作，推进实施“组织同建共提升、资源同享共发展、科研同向共合作、人才同育共培养、工作同频共增效”。

擦亮先锋本色，推动党员干部率先垂范。电子科技大学组建教师党支部书记“头雁领航工作站”，设立年度“书记项目”，发挥党员专家带头服务国家重大战略需求的先锋模范作用。计算机学院党支部书记夏琦带领支部成员应用区块链技术服务地方经济社会发展，筑起网络空间安全屏障；电子科学与工程学院教师党支部聚焦攻克国防重点难题，开展联合攻关，突破“卡脖子”关键技术。

高高飘扬的党旗是信仰，是保障，更是召唤。面向2035年建成教育强国目标，全国高校将坚持党的全面领导、落实立德树人根本任务，昂首阔步挺进新征程！

（记者 邓晖 周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)