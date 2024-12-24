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上海发布重点产业领域技能人才培养新政

2024年12月24日08:49 | 来源：科技日报
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原标题：上海发布 重点产业领域技能人才培养新政

上海日前发布《关于进一步加强本市重点产业领域技能人才培养试点工作的通知》（以下简称《通知》），聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及养老护理、家政服务等重点行业，推出一系列技能人才培养新政。

根据《通知》，被纳入上海重点支持技能人才职业（工种）目录的人工智能训练师、养老护理员、家政服务员等17个职业（工种）的劳动者，在获得职业技能等级证书后，职业技能提升补贴标准将上调30%。

与此同时，上海还开发专项职业能力证书并纳入补贴范围。《通知》提出，针对国家职业标准尚未覆盖的紧缺新技能，上海率先在人工智能领域试点开发数据标注和模型运用专项职业能力评价项目，配套专项职业能力证书，相应的职业技能提升补贴标准为1000元。

《通知》明确，上海支持经营主体开展以促进就业为导向的职业培训，创新定向培训补贴政策，优化企业新型学徒制政策，实施评价项目开发资助，促进人力资源服务机构参与技能培训和评价活动。（记者王春）

(责编：郝孟佳、李昉)

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