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重庆十区县打造“抱团”引才模式

2024年11月18日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：重庆十区县 打造“抱团”引才模式

重庆康普化学技术研究院工作人员在工作。新华社记者 王全超摄

重庆康普化学技术研究院工作人员在工作。新华社记者 王全超摄

　　记者11月14日获悉，在日前举行的第二届重庆三峡人才节上，重庆市万州区、城口县、丰都县等渝东北十区县“抱团”引才，联合发布高层次人才和急需紧缺人才需求目录，谋划校地合作、校企合作等方面的人才项目30项。

　　此次发布的人才需求目录涉及渝东北区县高校院所、医疗卫生机构等141家用人单位，提供岗位393个，需求935人。其中，高层次人才岗位199个，需求478人，主要需求为现代化工业产业、医疗卫生、教育等领域的博士研究生、硕士研究生和副高级职称及以上人才；急需紧缺人才岗位194个，涉及现代化工业产业、社会民生、文化传媒等领域，需求457人。

　　2024年渝东北十区县科技攻关“揭榜挂帅”项目同步发布。其中，万州“揭榜挂帅”科技项目聚焦先进材料、生物医药、绿色低碳等领域关键技术难题和科技成果转化需求，发布技术攻关类项目5项、成果转化类项目3项。

　　作为渝东北中心城市，万州始终坚持把抓好人才工作放在重要位置，连续两年举办重庆三峡人才节，通过一揽子有温度、有含金量的政策，构建区域合作育才引才用才的大格局，持续向三峡库区“人才池”加水。

　　重庆市人力资源和社会保障局党组成员、副局长胡京表示，未来重庆将继续深化协同引才机制，强化合作育才模式，打造生态留才体系，组建高端人才发展联盟，建设人才公共服务先行区，为三峡库区经济社会发展提供坚实人才支撑。（记者王姗姗）

(责编：郝孟佳、李昉)

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