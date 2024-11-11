人民网北京11月11日电 （记者孙竞、李依环）教育部今天举行新闻发布会，就新出台的《中华人民共和国学前教育法》进行解读。教育部基础教育司司长田祖荫表示，教育部将认真学习贯彻学前教育法，将近期重点工作纳入《加快建设教育强国三年行动计划》，牢牢把握公益普惠基本方向，加快完善学前教育公共服务体系。

将学前教育财政补助经费列入各级政府预算

田祖荫指出，在投入保障方面，教育部将会同相关部门推动各地依法建立完善财政投入长效机制，将财政补助经费列入各级政府预算，确保财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占合理比例，建立省市县财政补助经费分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准以及普惠性民办幼儿园生均财政补助标准，健全学前教育资助政策，做到“预算有科目，拨款有标准，分担有机制，资助有制度”。

在教师队伍建设方面，严格幼儿园教师资质条件，把好教师入口关。依法保障落实幼儿园教师工资待遇，提高教师培养层次和培养质量，加大教师思想政治、师德师风、专业能力等方面的教育培训，建设一支师德高尚、爱岗敬业、业务精良、结构合理的幼儿园教师队伍。

督促幼儿园严格执行“先证后照”制度

在进一步完善学前教育监管体系方面，教育部将主要抓好四方面的落实工作：一是健全管理体制，强化地方政府及有关部门监管责任，建立健全教育部门牵头，各有关部门分工负责的监管机制。

二是严格源头监管，推动各地严格把握幼儿园设立条件，加强幼儿园办学资质审核，督促幼儿园严格执行“先证后照”制度，经教育部门依法审批，取得办学许可证后，再进行相应法人登记。

三是加强过程监管，牢牢把握法律在幼儿园卫生保健、安全防控、师德师风、收费行为、财务管理等方面划出的红线底线，完善动态监管机制，建立健全督导评估和信息备案及公示制度，筑牢规范办学保障网，让家长放心。

四是强化责任追究，准确把握学前教育法规定的违法责任情形，对违法违规办学的，教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益的，要依法严肃追究责任。

坚决纠正幼儿园“小学化”等不规范办园行为

田祖荫表示，要以法律为遵循，尊重儿童身心发展规律，推进科学保教。加强幼儿园专业指导，引导幼儿园坚持保育和教育相结合，落实以游戏为基本活动，创设丰富的教育环境，支持幼儿主动探究学习，促进幼儿在游戏和生活中健康快乐成长。

规范保教行为，研究制定课程教学资源审定管理办法，规范监管在幼儿园推行使用的课程教学资源。继续深入开展清理整治，坚决纠正幼儿园“小学化”等不规范办园行为。

强化保教质量评估，深入推进幼儿园督导评估，落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，树立科学导向，引导幼儿园聚焦保教过程，加强自我评估，不断提高幼儿园保教质量。

加强家长科学育儿指导，继续利用学前教育宣传月平台，发挥幼儿园宣传主阵地作用，面向家长开展科学育儿宣传，传播正确育儿理念和知识，形成家园共育的良好机制。

(责编：李昉、熊旭)