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“杰出少年示范数学班”开班 每年人数不超过 50 人

2024年11月11日09:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月11日电 （记者李昉）为提升中学阶段顶尖数学人才培养质量，探索拔尖创新人才贯通培养新模式，10日，“杰出少年示范数学班”（以下简称“示范班”）开班仪式在北京举行。

“杰出少年示范数学班”开班仪式现场。校方供图

“杰出少年示范数学班”开班仪式现场。校方供图

清华大学讲席教授丘成桐指出，中国的科技要摆脱“卡脖子”问题，实现世界领先水平，需要培养和依靠年轻人提升中国基础科学。求真书院将通过定制课程和公开分享，实现优质教育资源向全国辐射。丘教授认为，只要对年轻人给予足够的重视和培养、加以大师引领，相信他们一定能成为中国重要科学领军人才。

清华大学丘成桐数学科学中心教授考切尔·比尔卡尔表示，示范班的设计宗旨是鼓励同学们去热爱和享受数学带来的乐趣，不是拼成绩、搞竞争，期望大家能够努力学习数学，且享受这个过程。他同时建议，应该给小学、中学多教授几何方面的知识，几何是更加直观的学科，几何与代数、微积分有着重要联系。

中国科学院院士、中国科学院晨兴数学中心副主任田野认为，示范班项目正是数学顶尖人才贯通培养的重要实践，是数学传承的最有效方式。希望同学们在示范班的学习中，能够进一步激发对数学的兴趣，享受数学学习研究的乐趣。

此外，作为示范班助教代表，来自求真书院2022级的黄汇智分享了自己的学习经历。她认为，学习不仅是知识的积累，更是一种思维方式的锻炼和方法论的提升，希望学生们可以通过这个平台不断积累知识，为未来打下坚实的基础。

据悉，“示范少年班项目”先期试点在北京和上海举行，由中学推荐初一年级学生，经书院综合考察后，集中在清华大学求真书院的合作中学进行培养（学籍不变），每年人数不超过 50 人，在满足常规义务教育要求课程内容基础上，由求真书院选配师资教授数学、物理定制课程。

(责编：李依环、熊旭)

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